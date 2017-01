Stand: 07.01.2017 18:34 Uhr

Blitzeis in Niedersachsen: "Es knallt im Minutentakt"

Die Unwetterwarnung gab es, ja - doch mit diesem Chaos hat wohl niemand gerechnet. Eisregen und Blitzeis verwandeln Niedersachsens Straßen und Wege in Rutschbahnen. Zur Stunde erreicht das Chaos Hannover. Innerhalb von 45 Minuten hat es rund 50 Unfälle gegeben. "Es knallt im Minutentakt", sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer NDR.de. Die Verkehrsbetriebe üstra haben wegen der glatten Straßen den Busverkehr in der Stadt und der Region bis auf Weiteres eingestellt. In Celle fahren ebenfalls keine Busse mehr. Auf den Gehwegen in Hannover kommen die Menschen kaum noch vorwärts, das öffentliche Leben kommt offenbar zum Erliegen. Es fährt so gut wie kein Taxi mehr, die Straßen sind menschenleer. Auf der A 2 zwischen Hannover und Braunschweig hat es laut Verkehrsmanagement-Zentrale zahlreiche Unfälle gegeben, ebenso auf der A 37. Viele Unfallstellen sind nicht abgesichert, was die Gefahr für weitere Unfälle erhöht.

Blitzeis führt zu Unfallserie auf der A 1 07.01.2017 17:30 Uhr Blitzeis hat auf der A 1 bei Oyten (Landkreis Verden) am Sonnabend in kürzester Zeit zu zahlreichen Unfällen geführt. Häufigste Ursache: "unangepasster Fahrweise", so die Feuerwehr.







"Bleiben Sie zu Hause!"

Am Nachmittag spielt sich das Chaos im Norden und Westen des Landes ab. Auf der A 1 zwischen Oyten und Posthausen wird es innerhalb von Sekunden spiegelglatt. Dann der erste Unfall, es folgt der zweite, der dritte. Als die Rettungskräfte endlich die Unfallstellen abgesichert haben, kracht es schon wieder, die Einsatzkräfte laufen zu Fuß zurück, um den nächsten Unfall abzusichern. "Wir haben eine spiegelglatte Einsatzstelle vorgefunden", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr und bestätigte damit Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. "Bleiben Sie zu Hause!", hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Minustemperaturen, Eisregen und extremer Glätte in Teilen Niedersachsens gewarnt. Die Unwetterwarnung wurde mehrmals verlängert und gilt nun bis 22 Uhr. Die A 1 ist zwischen Posthausen und Stuckenborstel gesperrt, auf der Gegenseite gibt es zehn Kilometer Stau.

"Wir kommen nicht hinterher"

"Es gab einen Unfall nach dem anderen", sagte der Einsatzleiter zum Geschehen auf der A 1. Wie viele Unfälle es an diesem Nachmittag alleine an dieser Stelle gegeben hat, konnte die Polizei auf Nachfrage bislang nicht sagen. "Wir kommen nicht hinterher mit der Aufnahme der Unfälle", sagte eine Sprecherin der Polizei Verden/Osterholz NDR.de. Sicher sagen konnte sie, dass im Bereich der Polizeiinspektion auf den Autobahnen 1 und 27 innerhalb weniger Stunden zwölf Unfälle ohne Verletzte und fünf Unfälle mit Leichtverletzten gab. Und nicht nur dort krachte es auf spiegelglatter Fahrbahn. Nachdem seit dem frühen Morgen in vielen Region Sprühregen eingesetzt hatte, kam es im Laufe des Tages zu zahlreichen Unfällen in ganz Niedersachsen.

Etliche Unfälle innerhalb weniger Hundert Meter

Bereits am Vormittag hatte es auf der A 1 zwischen Sittensen und Stuckenborstel mehrere Unfälle wegen Glatteis gegeben. Dabei wurden zwei Personen verletzt, teilte die Polizei mit. Die Fahrbahn Richtung Hamburg wurde eineinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich auf sechs Kilometern. In der Gegenrichtung gab es ebenfalls zwei Unfälle, Verletzte gab es nicht.

Videos 00:59 min Überholen von Streufahrzeugen endet in der Planke Einer Lkw-Fahrerin auf der A 30 ging es hinter zwei Raumfahrzeugen offenbar nicht schnell genug. Auf glatter Straße scheiterte das Überholmanöver - der Lkw knallte in die Mittelleitplanke. Video (00:59 min)

Keine gute Idee: Streufahrzeuge überholen

Auf der A 30 bei Bad Bentheim ist am Vormittag eine niederländische Lkw-Fahrerin mit ihrem Sattelzug in die Mittelleitplanke gekracht. Sie wollte auf schnee- und eisbedeckter Fahrbahn zwei Räumfahrzeuge überholen und kam dabei ins Schleudern. "Vermutlich war es ihr zu langsam, den Streufahrzeugen hinterher zu fahren", sagte Anja Kerstins von der Autobahnpolizei Lingen Der Lkw blockierte anschließend die linke Fahrspur, die Autobahn war zeitweise nur einspurig befahrbar. Die 32-jährige Fahrerin blieb unverletzt. "Ich kann nur raten, in ausreichendem Abstand hinter den Streufahrzeugen zu bleiben", so Kerstins. Außerdem: "Eisregen kann auf den Scheiben gefrieren, da kann man schnell die Sicht verlieren."

Videos 00:48 min Blitzeis: Schwerverletzter in Glandorf In Glandorf (Landkreis Osnabrück) ist Auto auf spiegelglatter Fahrbahn von der Straße ab- und im Graben gelandet. Der 67-jährige Fahrer kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Video (00:48 min)

Auto landet bei Glandorf im Graben

Auf der A 27 bei Bremen waren am Vormittag auf glatter Fahrbahn vier Fahrzeuge ineinander gekracht. Dabei wurden zwei Personen verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Bremen sagte. In Glandorf im Landkreis Osnabrück ist am Vormittag ein Auto auf eisglatter Straße ins Schleudern gekommen. Der Wagen schleuderte über die Fahrbahn und landete in einem Graben. Die Beifahrerin erlitt einen Schock, der Fahrer wurde mit Kopfverletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Bereits am Freitagabend hatte eine Gruppe Autofahrer in Braunlage im Landkreis Goslar bei minus 15 Grad das Schleudern auf einem vereisten Parkplatz geübt, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Ein 20-Jähriger setzte seinen Wagen schließlich gegen einen Schneehaufen. In dessen Auto fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug hinein. Eine der beiden Beifahrerinnen wurde schwer, die andere leicht verletzt.

Inselflieger stellen Betrieb ein

Im Bahnverkehr gab es in Niedersachsen nach Angaben der Deutschen Bahn bislang keine Beeinträchtigungen. Wegen Eisregens und schlechter Sicht mussten dagegen die Inselflieger, die von Norddeich und Harle Passagiere vom Festland auf die Ostfriesischen Inseln bringen, den Betrieb vorübergehend einstellen.

