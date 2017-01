Stand: 08.01.2017 09:51 Uhr

Blitzeis: Rund 700 Glätteunfälle in Niedersachsen

Überfrierende Nässe und spiegelglatte Straßen haben bis tief in die Nacht in weiten Teilen Niedersachsens zu chaotischen Verhältnissen geführt. Die Polizei registrierte seit gestern rund 700 Glätteunfälle mit mehreren Schwerverletzten und einem Toten. In Hemmingen in der Region Hannover schlitterte ein 67-Jähriger mit seinem Wagen mit voller Wucht frontal gegen einen Baum. Der Mann starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. In nahezu allen Regionen Niedersachsens hatte es zeitweise im Minutentakt gekracht. Der Deutsche Wetterdienst verlängerte seine Unwetterwarnung bis 6 Uhr. Nach wie vor ist Vorsicht auf den Straßen geboten.

Rund 300 Unfälle in und um Hannover

Hannover war zwischenzeitlich der Glätte-Hotspot: Allein zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr kam es im Bereich der Polizeidirektion Hannover zu rund 200 Unfällen, vielerorts stürzten Fußgänger auf spiegelglatten Straßen. Autos rutschten vielfach in parkende Fahrzeuge. Außerdem ereigneten sich an Ampeln und Kreuzungen zahlreiche Auffahrunfälle. Am späten Abend waren Rettungswagen zu rund 250 Einsätzen ausgerückt. Bei der Feuerwehr in und um Hannover gingen innerhalb weniger Stunden etwa 550 Notrufe ein. In Springe wurde ein Mann bei einem Glätteunfall schwer verletzt.

Vor allem auf der A 2 habe es viele Unfälle gegeben, ebenso auf der A 7 bei Hannover und auf der A 37, sagte eine Sprecherin der Polizei am späten Samstagabend gegenüber NDR.de. Wer es "nur" mit einem Blechschaden zu tun habe, der müsse mit Wartezeit rechnen, so beschrieb die Sprecherin die Lage am Abend. Die Polizei komme mit der Unfallaufnahme kaum hinterher. Die Verkehrsbetriebe üstra hatten wegen der glatten Straßen den Busverkehr in der Stadt und der Region am Abend bis auf Weiteres eingestellt. In Celle fuhren ebenfalls keine Busse mehr, in Verden war der Busverkehr eingeschränkt.

Lage entspannt sich in der Nacht

In der Nacht beruhigte sich die Lage laut Polizei dann. Doch bis in den späten Abend sah das in nahezu allen Teilen Niedersachsens noch anders aus. Überall im Land schlitterten Fußgänger und Autofahrer über spiegelglatte Straßen. Sprühregen hatte Straßen und Fußwege in gefährlich Rutschbahnen verwandelt. Bei den meisten Unfällen blieb es bei leichten Verletzungen und Blechschäden, gemessen an den Unfallzahlen wurden vergleichsweise wenig Personen schwer verletzt. In den meisten Fällen seien Verletzte mit Knochenbrüchen oder Prellungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Glätteunfälle im dreistelligen Bereich

Die Polizeidirektion in Hameln-Pyrmont zählte in ihrem Zuständigkeitsbereich bis zum Morgen rund 100 Unfälle. Die Polizei in Oldenburg meldete 150 Glätte bedingte Unfälle, in Göttingen zählten die Beamten in den Bereichen Göttingen, Hameln, Hildesheim und Nienburg rund 130 Unfälle. In Lüneburg waren es nach Angaben der Polizei in den Landkreisen Uelzen, Lüneburg, Rotenburg, Harburg und im Heidekreis ebenso rund 130 Glätteunfälle. Hauptsächlich gekracht habe es auf den Autobahnen 1 und 7.

Massenkarambolage auf der A 30

Die Autobahn 30 bei Osnabrück und Bruchmühlen war am frühen Abend Schauplatz zahlreicher Unfälle. Extremes Glatteis ließ bei Bruchmühlen gleich 19 Fahrzeuge ineinander krachen, 16 Pkw und drei Lkw. Drei Personen wurden verletzt. Wie die Einsatzkräfte am Abend sagten, war ein Ende der Karambolagen noch nicht in Sicht. Im Stadtgebiet kam es nach NDR Informationen zu neun Unfällen, im Emsland zu sechs.

"Wir kommen nicht hinterher" - Rund 140 Unfälle im Raum Oldenburg

Bereits am Nachmittag spielte sich Chaos im Norden und Westen des Landes ab. Im Raum Oldenburg krachte es in kürzester Zeit rund 40 Mal. Die A 1 war am frühen Abend zwischen Posthausen und Stuckenborstel gesperrt, auf der Gegenseite gibt es zehn Kilometer Stau. Am späten Nachmittag hatte dort ein Pkw zwei Feuerwehrautos gerammt. Es gab drei Leichtverletzte. "Wir kommen nicht hinterher mit der Aufnahme der Unfälle", sagte eine Sprecherin der Polizei Verden/Osterholz NDR.de. Sicher sagen konnte sie, dass im Bereich der Polizeiinspektion auf den Autobahnen 1 und 27 innerhalb weniger Stunden zwölf Unfälle ohne Verletzte und fünf Unfälle mit Leichtverletzten gab. Und nicht nur dort krachte es auf spiegelglatter Fahrbahn.

Im Einsatzgebiet der Polizeidirektion Oldenburg kam es den gesamten Tag über zu rund 140 Unfällen. Verletzte gab es dabei laut Leitstelle nur wenige: "Die Autofahrer sind sehr vorsichtig gefahren. Dass es trotzdem so viele Unfälle gegeben hat, zeigt, wie glatt es gewesen ist", sagte ein Sprecher. Zum Abend hin habe sich die Lage beruhigt. Im Einsatzgebiet zwischen Cuxhaven und Diepholz sei es aber weiterhin sehr glatt.

Inselflieger stellen Betrieb ein

Im Bahnverkehr gab es in Niedersachsen nach Angaben der Deutschen Bahn bislang keine Beeinträchtigungen. Wegen Eisregens und schlechter Sicht mussten dagegen die Inselflieger, die von Norddeich und Harle Passagiere vom Festland auf die Ostfriesischen Inseln bringen, den Betrieb vorübergehend einstellen.

