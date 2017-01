Stand: 16.01.2017 19:30 Uhr

Aussteiger Molau ist gegen ein NPD-Verbot von Stefan Schölermann, NDR Info

Bis vor wenigen Jahren gehörte er zu den prominentesten und wohl auch intelligentesten Köpfen der rechtsextremen NPD: Andreas Molau aus Groß Denkte bei Wolfenbüttel in Niedersachsen. Der 49-Jährige war stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, Vordenker und gefragter Redner bei großen Veranstaltungen in ganz Deutschland, bis er im Hochsommer 2012 spektakulär im NDR seinen Ausstieg aus der Partei verkündete: Heute engagiert sich der ehemalige Waldorflehrer gegen rechts und ringt um eine berufliche Existenz. NDR Info Reporter Stefan Schölermann hat Andreas Molau viele Jahre beobachtet und mit ihm auch über die anstehende Gerichtsentscheidung im NPD-Verbotsverfahren gesprochen.

Der Politologe Molau ist unbestritten ein kluger Kopf: Wegen seiner intellektuellen und rhetorischen Fähigkeiten bezeichnete ihn Niedersachsens Verfassungsschutz vor Jahren als einen der gefährlichsten Rechtsextremisten der Republik. Er tat sich leicht damit, im Wahlkampf auf der Straße moderate Töne anzuschlagen und Menschen anzusprechen, er zog als Strippenzieher in der NPD-Landtagsfraktion in Schwerin die Fäden und hetzte im internen Kreis gegen Ausländer und Andersdenkende.

In der braunen Szene setzte er mit zynischen Wortschöpfungen Maßstäbe - zum Beispiel als er dunkelhäutige Menschen als "maximalpigmentiert" verunglimpfte. Worte, die er heute bedauert: "Ich glaube, ich bin jetzt ich selbst. Das ist eigentlich die größte Änderung. Wenn ich das im Nachhinein sehe - Reden, die ich gehalten habe -, das war nicht ich. Insofern ist die radikale Veränderung eigentlich die, dass ich jetzt ich selber bin", sagt Molau beim Blick zurück.

"Isolierung schafft auch eine Radikalisierung"

Sein Weg in den Rechtsextremismus ist eine Geschichte der Ausgrenzung. Als Gymnasiast erlebte er, wie vor der Schule rechtsextreme Flugblätter verteilt wurden. Er wollte im Unterricht darüber diskutieren, sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Sympathien für die Flugblattverteiler hatte er damals noch keine. Doch eine Debatte fand nicht statt, die Blätter wanderten in den Mülleimer.

Molau selbst wurde, so seine Schilderung heute, im Klassenverband an den Rand gedrängt. Für ihn war das der Beginn einer gefährlichen Entwicklung: "Das Abbrechen von Brücken hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich mich natürlich zurückgezogen habe, verhärtet habe und auch radikalisiert habe. Mit diesen Brücken wäre es meiner Ansicht nach anders gewesen. Es ist schon so: Diese Isolierung schafft auch eine Radikalisierung."

Molau setzt auf Deradikalisierung und Dialog

Wer ausgegrenzt wird, sucht sich Rückhalt und Freunde unter Gleichgesinnten und Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist. Davon gab und gibt es viele - auch jenseits der NPD, wie Molau erfahren hat. Auch deshalb sieht er ein Verbot der rechtsextremen NPD kritisch: "Ich denke, ein Verbot der NPD - und das ist das große Problem - löst an sich erst mal kein Problem. Die Menschen bleiben da, die Auffassungen bleiben da. Deshalb ist das Gebot der Stunde auch da: Deradikalisierung und Dialog. Und nicht zu glauben, dass man durch das Verbot die Menschen ändern kann. Ich glaube, das ist ein fataler Irrtum."

Engagement bei der Hilfe für Aussteiger

Molau arbeitet heute an einem anderen Weg: Er engagiert sich in Aussteigerhilfen, arbeitet dabei auch zusammen mit niedersächsischen Ministerien und Behörden, darunter auch dem Verfassungsschutz. Er gibt Sprachkurse und sucht vor allem den Dialog mit gefährdeten Menschen: "Ich würde das gar nicht als Kehrtwendung bezeichnen, sondern als notwendige Konsequenz. Wenn man etwas macht, dann kann man es nicht ungeschehen machen. Aber man kann etwas Positives dagegen setzen. Und das war mein Wunsch, den ich nach meinem Ausstieg hatte. Da bin ich sehr froh, dass ich das wirklich so tun konnte."

