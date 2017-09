Stand: 30.09.2017 15:00 Uhr

Ausgesprochen schwierig? Der Name Althusmann

Seit 1994 ist Bernd Althusmann im politischen Geschäft, er war Landtagsabgeordneter, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Staatssekretär und später Kultusminister. Und nun - mit der Landtagswahl am 15. Oktober - möchte er Ministerpräsident werden. Er tourt seit Monaten als Spitzenkandidat durch Niedersachsen. Und immer gab es genau eine Form, in der alle seinen Namen ausgesprochen haben, nämlich Althusmann mit Betonung auf der ersten Silbe. Doch kurz vor dem Votum der Niedersachsen folgt nun die sprachliche Kehrtwende: Künftig wolle er die zweite Silbe des Nachnamens betont wissen, also das "hus" und nicht das "Alt", heißt es aus dem Umfeld des 50-Jährigen. In Lautschrift also [alt'hu:sman] statt ['althu:sman]. Die zweite Silbe bekommt plötzlich die Betonung, mehr Gewicht. Nordischer, urtümlicher klingt das. Und es sei auch schon immer die richtige Version gewesen, sagt ein Sprecher.

"Moin, ich bin Bernd Althusmann" NDR 1 Niedersachsen - 30.09.2017 13:45 Uhr Autor/in: Wahlwerbespot CDU Niedersachsen Bernd Althusmann ist Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen - und nennt sich selbst in Radio-Wahlwerbespots natürlich korrekt beim Namen.







Im Radiospot klärt Althusmann auf

Wie es richtig geht, erklärt der CDU-Spitzenkandidat auch gleich selbst - und zwar im Radio. Althusmanns Wahlwerbespots beginnen mit den Worten: "Moin, ich bin Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der CDU Niedersachsen". Und der neuen Sprachregelung folgend bekommt der dreisilbige Nachname bei diesen Spots den noch unvertrauten Rhythmus verpasst: Betont wird eben die zweite Silbe. Nicht "Alt" ist wichtig, sondern "hus".

Korrekte Aussprache in Namensdatenbank hinterlegt

Der Sprecher des Kandidaten, Gerd Hahne, reagiert auf Anfrage von NDR.de betont entspannt. "Die Familie hat das schon immer so ausgesprochen", sagt er. Die zweite Silbe hervorzuheben - das sei eben die ursprüngliche Aussprache aus der Jugendzeit des CDU-Politikers im Landkreis Lüneburg. Wenn er sich selbst beim Namen nenne, habe Althusmann das auch immer so getan. "Er will aber nicht korrigierend als Oberlehrer durch die Gegend laufen", sagt Hahne. "Und es hat ihn auch bislang nie gekratzt." Aber im Moment werde der Name eben deutlich öfter genannt als zu seiner Zeit als Minister. Und dann solle es doch ruhig korrekt sein. Außerdem habe es eine Anfrage von der ARD-Aussprachedatenbank gegeben, in der die korrekte Aussprache mehrerer Hunderttausend Begriffe und Namen für Sprecher in Radio und Hörfunk gespeichert wird. Auch dort sei nun der Zweitsilbenwunsch hinterlegt.

McAllister und Merkel müssen Aussprache üben

Videos 03:20 CDU-Politiker Bernd Althusmann im Porträt DAS! Nachtruhe ist knapp im Wahlkampf, die Tage sind lang für Bernd Althusmann. Dieser beginnt mit dem Besuch eines Krankenhauses im Emsland - empfangen von CDU-Parteifreunden. DAS! war dabei. Video (03:20 min)

Die richtige Aussprache des Namens ist allerdings offenbar auch in den höchsten Kreisen von Althusmanns Partei CDU noch nicht in den festen Sprachgebrauch übergegangen. Als David McAllister, damals CDU-Landesvorsitzender, Althusmann am 19. September 2016 als Spitzenkandidat vorstellte, benutzte er die alte Variante mit der Betonung auf "Alt". Und auch in dieser Woche, als in Hildesheim der Auftakt für die heiße Phase des Wahlkampfes gefeiert wurde, stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Kandidaten so vor, wie ihn bislang alle kannten. In beiden Fällen hat Althusmann auf dem Podium nicht mit der Wimper gezuckt. "Für uns ist das ein absoluter Nebenaspekt", kommentiert sein Sprecher die Szenen.

Auch von der Leyen meist falsch betont

Mit seinem bislang unerfüllten Betonungswunsch ist Althusmann in der niedersächsischen CDU nicht allein - auch Ursula von der Leyen muss um die korrekte Aussprache ihres Familiennamens kämpfen. Bei der 58-jährigen Bundesverteidigungsministerin wird allerorten das "von" betont, und nicht das "Leyen". Dabei, das hat sie auf Nachfrage öffentlich erklärt, ist das falsch. Auch von der Leyen indes macht aus dem Namensproblem keine Staatsaffäre.

Dieses Thema im Programm: DAS! | 30.09.2017 | 18:45 Uhr