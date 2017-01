Stand: 06.01.2017 07:14 Uhr

Althusmann stellt CDU-Sicherheitskonzept vor

Mit einem Sicherheitskonzept hat die niedersächsische CDU auf die aktuelle Diskussion um islamistischen Terrorismus und dahingehende mögliche Sicherheitslücken reagiert. "Die rot-grüne Landesregierung hat sich in der Abwägung zwischen Toleranz und Sicherheit aus meiner Sicht allzu oft für eine falsch verstandene Toleranz entschieden", sagte Landeschef Bernd Althusmann bei der Vorstellung des siebenpunktigen Sofortmaßnahmen-Katalogs am Donnerstag. Die Landes-CDU hingegen befürwortet laut Konzept, dass die Einreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern nach Deutschland stärker reguliert und kontrolliert werden soll. Ein Asylantrag soll demnach nur in Transitzentren an deutschen Grenzen gestellt werden können. Und nur wenn die Identität eindeutig geklärt ist, sei eine Einreise möglich.

Parteien bringen sich in Position für Wahl Hallo Niedersachsen - 05.01.2017 19:30 Uhr Ein Jahr vor der Landtagswahl werden die Fahrpläne geschmiedet: Während Rot-Grün in Hildesheim tagte, hat CDU-Spitzenkandidat Althusmann sein Sicherheitskonzept vorgestellt.







CDU will 3.000 Polizisten mehr als bislang

Die freie Wohnortwahl in Niedersachsen solle zugunsten der Residenzpflicht aufgegeben werden, heißt es in dem Katalog weiter. Bei der Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen fordert Althusmann eine Beweislastumkehr. Zudem müssen biometrische Daten der Einreisenden zwischen allen Behörden umgehend ausgetauscht werden können. Auch die Prävention zum Schutz junger Menschen vor Hasspredigern müsse in Niedersachen deutlich ausgebaut werden. Geht es nach der CDU, soll bis zum Jahr 2022 zudem der Polizeibestand in Niedersachsen von 19.000 auf dann 22.000 Beamte angehoben werden. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) müsse so aufgestellt sein, dass es innerhalb von maximal einer Stunde jeden Ort in Niedersachsen erreichen kann. Die Ausrüstung müsse der neuen Bedrohungslage angepasst werden. Allein für die Umsetzung dieser Forderungen schätzt er die Kosten auf etwa 150 Millionen Euro pro Jahr.

Janssen-Kucz: "Vorhaben längst beschlossen"

Althusmann bot der Landesregierung am Donnerstag seine Kooperation an: "Die CDU Niedersachsen ist sofort bereit, im Frühjahr im Parlament sämtliche rechtlichen Notwendigkeiten umzusetzen." Die Landesregierung reagierte zunächst nicht - sie befand sich in Klausur in Hildesheim. Die grüne Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz zeigte sich überrascht vom moderaten Ton und dem Angebot zur Zusammenarbeit von Althusmann, meinte aber mit Blick auf sein Konzept: "Das sind zum Teil Vorhaben, die vom Bundesrat schon längst beschlossen wurden, aber von dieser Bundesregierung nicht umgesetzt wurden." Die Pflicht zur Mitwirkung der Flüchtlinge bei der Identitätsfeststellung stoße in der Praxis zudem oft an Grenzen: "Viele Herkunftsländer verweigern sich da ja." Zudem stelle sich die Frage, ob er damit Bundespolitik machen oder die Sicherheitspolitik im Lande stärken wolle. Althusmann hatte zuvor schon den Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Auflösung der Verfassungsschutzämter der Länder kritisiert.

