Althusmann bringt Polizisten in Bredouille

Vor zwei Wochen hatte CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Bernd Althusmann mit Blick auf die Landtagswahl im Januar 2017 das Sicherheitskonzept seiner Partei der Öffentlichkeit präsentiert. Eines der Themen: der Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Ein Satz, den Althusmann bei seinem Pressetermin sagte, gehört aber offenbar nicht nur in die Kategorie Wahlkampf, sondern könnte außerdem auch negative Folgen für einen Beamten der Polizeidirektion Hannover haben: Gegen den Polizisten wird jetzt wegen möglichen Verrats von Dienstgeheimnissen ermittelt, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag mitteilte.

Ein unbedachter Satz?

Althusmann hatte am 5. Januar vor Journalisten gesagt: "Ich kann Ihnen allerdings aus einem Gespräch mit einem Polizeibeamten sagen in Bezug auf den Fall Berlin, dass offensichtlich einem Streifendienst im Raum Hannover am Abend des Anschlags in Berlin zumindest zur Kenntnis gekommen ist, dass da was passieren wird." Für diese Äußerung wurde der niedersächsische CDU-Chef scharf von SPD und Grünen kritisiert. Die Landtagsfraktionen warfen ihm Wichtigtuerei und Verunsicherung vor und baten die Landesregierung um Aufklärung.

Althusmann beim LKA

Später korrigierte Althusmann eine Äußerung und erklärte, eine Prüfung habe ergeben, es handele sich um Hinweise, die einer Polizeistreife nach dem Anschlag zugetragen worden, aber nicht ermittlungsrelevant gewesen seien. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet, wurde Althusmann schließlich ins Landeskriminalamt (LKA) geladen und nannte dort den Namen des Polizisten.

