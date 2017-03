Stand: 17.03.2017 17:36 Uhr

Alle politischen Auftritte von AKP-Vize verboten

Eine klare Ansage aus Berlin hatte sich Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) gewünscht: Wie sollen die Städte mit Wahlkampf-Veranstaltungen der türkischen Regierungspartei AKP umgehen? Welche Regeln gelten, wann soll ein Verbot ausgesprochen werden? Eine ziemlich klare Ansage ist nun da, allerdings aus Hannover. Die Stadt hat AKP-Vize Mehmet Mehdi Eker untersagt, sich während seines Aufenthalts in Niedersachsen politisch zu betätigen. Das Verbot, das landesweit gilt, erfolgte in Absprache mit dem Land, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.

Vorgaben des Auswärtigen Amts nicht eingehalten

"Wir haben die Landeshauptstadt um diesen Schritt gebeten, weil Herr Eker nicht nur in Hannover, sondern auch an anderen Orten in Niedersachsen auftreten wollte", erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Hannover ist dem Ministerium zufolge deshalb zuständig, weil dort der erste Verstoß gegen Vorgaben des Auswärtigen Amts begangen wurde. In einer sogenannten Verbalnote - einer Mitteilung an die Türkei - fordert das Amt unter anderem, Veranstaltungen fünf Arbeitstage vorher anzumelden und dann auch Angaben zum Inhalt der Veranstaltung zu machen. Eker habe dies für seinen Auftritt in Hannover nicht eingehalten.

Pistorius: "Ekers Worte absolut inakzeptabel"

"Sein bisheriges Vorgehen und Auftreten entspricht nicht den bestehenden Regeln. Es ist zu befürchten, dass das friedliche Miteinander in der Landeshauptstadt und in anderen Städten durch seine Wahlkampfauftritte gefährdet wird", sagte Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD). "Außerdem hat Herr Eker im Vorfeld in Interviews Worte benutzt, die in der politischen Auseinandersetzung für uns in Deutschland absolut inakzeptabel sind", ergänzte Pistorius. Man könne nicht zulassen, dass Eker auch andernorts in Niedersachsen "bewusst und unnötig" die Stimmung anheize.

"Müssen sich an die Rechtsvorschriften halten"

"Natürlich darf sich jede Ausländerin und jeder Ausländer in Deutschland politisch betätigen", so Pistorius, "sie und er müssen sich aber an die geltenden Rechtsvorschriften halten. Wer nicht mit offenen Karten spielt und - wie in diesem Fall Herr Eker - nicht mitteilt, dass er überhaupt spricht und worum es dabei gehen soll, der hat dieses Recht verwirkt." Ein generelles Auftrittsverbot für türkische Politiker, wie es die Bundesländer Saarland und Sachsen-Anhalt anstreben, könne es in Niedersachsen jedoch nicht geben, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem SWR. "Dass ein Land einfach ein solches Verbot verhängen kann, das geht einfach gar nicht auf Grundlage unserer geltenden Gesetze", so Weil.

Mehrere Städte hatten Auftritte untersagt

Am Donnerstag hatte die Stadt Hannover einen Auftritt Ekers im Freizeitheim Lister Turm untersagt. Am Freitag folgten weitere Städte: Veranstaltungen, auf denen Politiker der AKP sprechen sollten, wurden in Nordenham und Salzgitter abgesagt. Mit der Entscheidung der Landeshauptstadt wird nun auch eine geplante Rede Ekers in Braunschweig ausfallen.

Eker hält an "privaten" Terminen fest

Die Verbote bedeuten allerdings nicht, dass Eker sich nicht äußern oder gar seinen Besuch abbrechen würde. In Hannover hielt er nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" am Freitag eine Rede in einer Moschee. Nach Angaben eines AKP-Politikers will er zudem an diesem Wochenende in Salzgitter, Braunschweig und Wolfenbüttel private Termine wahrnehmen. Nach Angaben der Stadt Braunschweig ist dort ein Besuch Ekers in einer Moschee geplant. "Wir werden die Entwicklung vor Ort natürlich genau beobachten", sagte Polizeisprecher Joachim Grande.

Die Grundlage für das Verbot politischer Betätigung "Grundlage für das gegen Eker verhängte Verbot ist Paragraf 47 Aufenthaltsgesetz. Demnach ist dem türkischen Politiker im Einzelnen jede politische Betätigung bei allen in Niedersachsen stattfindenden politischen Veranstaltungen untersagt, soweit diese nicht den Vorgaben der entsprechenden diplomatischen Verbalnote des Auswärtigen Amtes entsprechen. Die politische Betätigung kann nach Paragraf 47 Aufenthaltsgesetz Ausländerinnen und Ausländern zudem im Einzelfall untersagt werden, wenn die politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet wird. Sie liegen auch vor, wenn das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder von verschiedenen Ausländergruppen im Bundesgebiet gefährdet würde."

Innenministerium Niedersachsen

