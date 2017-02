Stand: 04.02.2017 08:33 Uhr

AfD wählt Landesliste für Bundestagswahl

Jetzt also doch: Heute und morgen trifft sich die niedersächsische Alternative für Deutschland (AfD), um ihre Kandidaten für die Bundestagswahl zu küren. "Die Aufstellungsversammlung findet wie geplant statt", sagte der Landesvorsitzende Paul Hampel am Freitag in Hannover. Zuvor hatte Landesschatzmeister Bodo Suhren NDR 1 Niedersachsen gesagt, die Veranstaltung falle aus, weil die Einladungen zu spät verschickt worden seien. Das Bundesschiedsgericht der Partei hatte daraufhin am Freitag entschieden, dass eine Frist von 27 statt der in der Parteisatzung vorgesehenen 28 Tage für den Versand der Einladung ausreicht und die Kandidatenkür stattfinden kann.

Landesverband der AfD stellt Landesliste auf







Ostfriesischer Kreisverband komplett zurückgetreten

Hintergrund des Hin und Her ist ein innerparteilicher Streit. Mehrere Kreisverbände rebellieren mehr oder weniger offen gegen Landeschef Hampel und fordern seine Ablösung. Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil und eine zu große Nähe zum rechtsextremen Rand vor. Hampel hat das zurückgewiesen. In Ostfriesland ist aus Protest gegen den Landesvorsitzenden der komplette Kreisvorstand zurückgetreten. Der ehemalige Chef der AfD in Leer, Holger Pieters, hat den Leeraner Aufbruch gegründet, dem sich rund 20 AfD-Mitglieder angeschlossen haben. Sie haben einen Eilantrag an den Landesvorstand gestellt, alle Rechtsextremen aus der Partei auszuschließen.

