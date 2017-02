Stand: 04.02.2017 15:49 Uhr

AfD: Gauland stellt sich hinter umstrittenen Hampel

Alexander Gauland, stellvertretender Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), hat sich am Sonnabend beim Landesparteitag der niedersächsischen AfD demonstrativ hinter Paul Hampel gestellt. Um den umstrittenen Landesvorsitzenden war zuletzt ein parteiinterner Streit entbrannt. Manche AfD-Mitglieder werfen dem ehemaligen Journalisten einen autoritären Führungsstil vor. Bei der Versammlung zur Listenaufstellung für die Bundestagswahl sagte Gauland vor den Mitgliedern hingegen: "Er kann die Leute mitreißen, das ist seine große Fähigkeit. Und ich kann Ihnen nur zu diesem Vorsitzenden gratulieren." Hampel kandidiert zur Bundestagswahl im September für Platz eins der Landesliste.

Abbruch der Versammlung? Antrag abgelehnt!

Zu Beginn des Treffens in Hannover hielt Hampel eine Rede vor den Parteimitgliedern - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Seine Gegner waren der Aufstellungsversammlung meist ferngeblieben. Ein Antrag aus dem Kreisverband Oldenburg-Ammerland, die Veranstaltung abzubrechen, wurde von der Mehrheit der 419 anwesenden Parteimitglieder abgelehnt. Etwa 30 Unzufriedene stimmten dafür. "Hampel will sich doch nur die Pfründe sichern und dann ab nach Berlin. Deshalb sollte man das abbrechen hier", erklärte eine Frau aus dem Kreisverband Harburg.

Absage, dann Zusage

Erst am Freitag stellte Niedersachsens AfD-Landeschef Hampel sicher: "Die Aufstellungsversammlung findet wie geplant statt". Ganz sicher war das bis diesem Zeitpunkt aber nicht. Der Landesschatzmeister Bodo Suhren hatte zuvor NDR 1 Niedersachsen gesagt, die Veranstaltung falle aus, weil die Einladungen zu spät verschickt worden seien. Das Bundesschiedsgericht der Partei hatte daraufhin am Freitag entschieden, dass eine Frist von 27 statt der in der Parteisatzung vorgesehenen 28 Tage für den Versand der Einladung ausreicht und die Kandidatenkür stattfinden kann.

Ostfriesischer Kreisverband komplett zurückgetreten

Hintergrund des Hin und Her ist ein innerparteilicher Streit. Mehrere Kreisverbände rebellieren mehr oder weniger offen gegen Landeschef Hampel und fordern seine Ablösung. Neben einem autoritären Führungsstil werfen die Mitglieder ihm auch eine zu große Nähe zum rechtsextremen Rand vor. Hampel hat das zurückgewiesen. In Ostfriesland ist aus Protest gegen den Landesvorsitzenden der komplette Kreisvorstand zurückgetreten. Der ehemalige Chef der AfD in Leer, Holger Pieters, hat den Leeraner Aufbruch gegründet, dem sich rund 20 AfD-Mitglieder angeschlossen haben. Sie haben einen Eilantrag an den Landesvorstand gestellt, alle Rechtsextremen aus der Partei auszuschließen.

