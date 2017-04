Stand: 24.04.2017 16:24 Uhr

Konkreter und kompakter für den Fall der Fälle

Die Ärztekammer in Niedersachsen hat ein neues Muster für die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht veröffentlicht. Mit diesen Erklärungen können Betroffene vorab festlegen, wie sie zum Beispiel im Krankenhaus behandelt werden möchten, wenn sie sich selbst nicht mehr äußern können. Im neuen Vordruck wird nun konkreter definiert, wie zu verfahren ist. Zudem bietet die Ärztekammer kleine Kärtchen für das Portemonnaie an, damit Ärzte wissen, dass es eine Patientenverfügung gibt und wo sie zu finden ist. "Wer für den Notfall vorsorgt, nimmt seinen engsten Vertrauten die Last von den Schultern", sagte Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker.

Videos 01:10 min Neue Patientenverfügung soll entlasten 24.04.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Eine neu gestaltete Patientenverfügung der Ärztekammer Niedersachsen entlastet bei schwierigen Entscheidungen nicht nur die Angehörigen, sondern auch die Mediziner. Video (01:10 min)

Im Mittelpunkt der Patientenverfügung steht die Frage, wie weit Ärzte gehen sollen, um das Leben zu erhalten. Mit der Vorsorgevollmacht wiederum beauftragen Patienten andere Menschen, in ihrem Sinne zu entscheiden - nicht nur in medizinischen Fragen. Auch vertragliche Regelungen mit dem Vermieter, mit der Post oder der Bank müssen schließlich geklärt werden. Ehepartner oder Kinder sind dazu nicht automatisch bevollmächtigt. Die Formulare lassen sich problemlos alleine ausfüllen. Die Ärztekammer rät allerdings, Familie, Freunde und Ärzte einzubeziehen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 24.04.2017 | 19:30 Uhr