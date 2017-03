Stand: 17.03.2017 12:44 Uhr

AKP-Wahlkampf: Eine Absage nach der anderen

Nun also auch Nordenham: Die Stadt im Landkreis Wesermarsch hat eine Veranstaltung untersagt, bei der eine Abgeordnete der türkischen Regierungspartei AKP auftreten wollte. Sema Kirci wollte am Sonntag im Mehrzweckhaus sprechen. Den entsprechenden Antrag eines Bürgers hat die Stadt nun abgelehnt - vor allem aus Sicherheitsgründen, sagt Bürgermeister Carsten Seyfarth (SPD) NDR.de. Nordenham reiht sich ein in eine länger werdende Liste von Städten, die eine nach der anderen Auftritte von AKP-Politikern verbieten. Eine Absage hat die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) offenbar auch in Braunschweig kassiert, Hannover hatte gestern einen AKP-Wahlkampf-Abend untersagt. In Salzgitter berät die Stadt noch über einen entsprechenden Antrag.

Sicherheitsbedenken in Nordenham

Auslöser für die Ablehnung des Antrags in Nordenham sei die Absage einer auch für diese Woche geplanten AKP-Veranstaltung in Bremerhaven gewesen, erklärt Seyfarth. Er habe die "begründete Vermutung", dass diejenigen, die in der Nachbarstadt teilgenommen hätten, stattdessen am Sonntag nach Nordenham gekommen wären. Und zwar Anhänger wie Gegner der AKP und des umstrittenen Verfassungsreferendums, für das die türkischen Politiker in Deutschland werben wollen. Das Mehrzweckhaus fasse jedoch nur 150 Personen, sodass viele Interessenten wohl hätten draußen bleiben müssen. Turbulenzen wären vorprogrammiert, glaubt Seyfarth. Er spricht von einer "unkalkulierbaren Veranstaltung".

"Das ist kein vertrauensvoller Umgang"

Nordenhams Bürgermeister nennt aber noch einen zweiten Grund für die Absage, und der deckt sich mit dem, was Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) in Hannover gesagt hat: Der wahre Zweck der Veranstaltung habe offenbar "verschleiert" werden sollen. Dieser Eindruck ist auch in Nordenham entstanden. "Bis heute ist mir der wahre Inhalt der Veranstaltung nicht kommuniziert worden", so Seyfarth zu NDR.de. "Ich finde, das ist kein vertrauensvoller Umgang." Die Sicherheitsbedenken, so betont er zugleich, seien aber der ausschlaggebende Grund gewesen.

Sagt auch Braunschweig Nein?

Eine für Sonnabendvormittag geplante Veranstaltung in einem Braunschweiger Restaurant in der Innenstadt ist offenbar auch vom Tisch: Der Besitzer des Restaurants soll seine Zusage zurückgezogen haben. Dort war ein Auftritt von Mehmet Mehdi Eker, Vize-Chef der AKP, vorgesehen. Eker hatte auch in Hannover sprechen wollen. Der Anmelder des Treffens in Braunschweig sagte dem NDR, man wolle stattdessen auf Hausbesuche bei Geschäften und Vereinen ausweichen.

Besprechung in Salzgitter

Eine Zusammenkunft mit etwa 300 Personen ist für morgen Abend in einer Halle in Salzgitter-Lebenstedt geplant. Bei der Stadt laufen noch die Beratungen darüber, wie man mit dem Antrag umgehen soll.

