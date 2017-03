Stand: 17.03.2017 15:36 Uhr

AKP-Veranstaltung auch in Salzgitter untersagt

Die Liste der niedersächsischen Städte, die Auftritte türkischer AKP-Politiker verbieten, wird länger. Nach Hannover und Nordenham hat sich nun auch Salzgitter dazu entschieden. Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) fand deutliche Worte: "Jede Veranstaltung, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland verschmäht, missachtet oder sogar mit Füßen tritt, werde ich in unserer Stadt nicht zulassen." Die Zusammenkunft hätte morgen in Salzgitter-Lebenstedt stattfinden sollen. Klingebiel appellierte an die Bundesregierung, dem "unsäglichen Wahlkampftreiben der türkischen Regierung" ein Ende zu bereiten. Eine Absage hat die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) offenbar auch in Braunschweig kassiert, Hannover hatte gestern einen AKP-Wahlkampf-Abend untersagt.

Sicherheitsbedenken in Nordenham

Am Sonntag wollte die AKP-Abgeordnete Sema Kirci im Mehrzweckhaus in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sprechen - auch dazu wird es nicht kommen. Den entsprechenden Antrag eines Bürgers hat die Stadt abgelehnt - vor allem aus Sicherheitsgründen, sagt Bürgermeister Carsten Seyfarth (SPD) NDR.de. Auslöser sei die Absage einer auch für diese Woche geplanten AKP-Veranstaltung in Bremerhaven gewesen, erklärt Seyfarth. Er habe die "begründete Vermutung", dass diejenigen, die in der Nachbarstadt teilgenommen hätten, stattdessen am Sonntag nach Nordenham gekommen wären. Und zwar Anhänger ebenso wie Gegner der AKP und des umstrittenen Verfassungsreferendums, für das die türkischen Politiker in Deutschland werben wollen. Das Mehrzweckhaus fasse jedoch nur 150 Personen, sodass viele Interessenten wohl hätten draußen bleiben müssen. Turbulenzen wären programmiert, glaubt Seyfarth. Er spricht von einer "unkalkulierbaren Veranstaltung".

"Das ist kein vertrauensvoller Umgang"

Nordenhams Bürgermeister nennt aber noch einen zweiten Grund für die Absage, und der deckt sich mit dem, was Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) in Hannover gesagt hat: Der wahre Zweck der Veranstaltung habe offenbar "verschleiert" werden sollen. Dieser Eindruck ist auch in Nordenham entstanden. "Bis heute ist mir der wahre Inhalt der Veranstaltung nicht kommuniziert worden", so Seyfarth zu NDR.de. "Ich finde, das ist kein vertrauensvoller Umgang." Die Sicherheitsbedenken, so betont er zugleich, seien aber der ausschlaggebende Grund gewesen.

Sehr unterschiedliche Redner in derselben Moschee

In Hannover und Salzgitter hatte Mehmet Mehdi Eker, Vize-Chef der AKP, auftreten wollen - und nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) hat er heute nun doch in der Landeshauptstadt gesprochen: Am Nachmittag hielt Eker demnach vor rund 150 Zuhörern eine Rede in der Moschee der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG). Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus war heute auch Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) in der Moschee zu Gast - und der Deutschland-Chef von Milli Görüs verurteilte in einer Rede die verbalen Attacken aus der Türkei. "Äußerungen wie die eines Nazivergleichs oder Religionskrieges können so nicht geteilt werden von den Muslimen oder Türken, die hier leben", so Bekir Altas. IGMG steht der AKP nahe. Dennoch ging Altas auf Distanz: "Das Problem ist, dass wir einiges zugerechnet bekommen, was nicht aus unserem Munde kommt."

Sagt auch Braunschweig "Nein"?

Ein für Sonnabendvormittag geplanter Auftritt von Mehmet Mehdi Eker in einem Braunschweiger Restaurant in der Innenstadt ist offenbar auch vom Tisch: Der Restaurantbesitzer soll seine Zusage zurückgezogen haben. Der Anmelder des Treffens in Braunschweig sagte dem NDR, man wolle stattdessen auf Hausbesuche bei Geschäften und Vereinen ausweichen.

Klingebiel möchte klare Ansagen aus Berlin

Weitere Absagen werden vermutlich folgen - die Städte und Kommunen entscheiden je nach Einzelfall. In Salzgitter war am Vormittag lange beraten worden, bevor die dortige Zusammenkunft untersagt wurde. Deutliche Ansagen der Bundesregierung würden helfen, sagte Salzgitters OB Klingebiel. Zwar hat die Bundesrepublik der Türkei mitgeteilt, dass Wahlkampfauftritte fünf Tage vorher angemeldet werden sollen, und zwar mit Datum, Uhrzeit, Ort und Inhalt der Veranstaltung. Bei den niedersächsischen Auftritten sind diese Punkte nicht alle erfüllt worden. Doch ist Klingebiel zufolge nicht klar, wie bindend diese sogenannte Verbalnote - eine Form der Kommunikation zwischen Staaten - denn nun ist. Man wisse nicht, wie man im Einzelfall damit umgehen solle, sagte Klingebiel.

Eker in Wolfenbüttel "nicht erwünscht"

Wolfenbüttels Oberbürgermeister Thomas Pink (CDU) hat sich unterdessen schon einmal vorsorglich gegen einen Auftritt Ekers in seiner Stadt ausgesprochen. Noch sei keine Veranstaltung angemeldet worden, man verfolge jedoch die Entwicklung und tausche sich mit den Nachbarkommunen aus. "Aufgrund seiner Hassbotschaften ist Eker eine in Wolfenbüttel nicht erwünschte Person", erklärte Pink am Freitag.

