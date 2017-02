Stand: 12.02.2017 09:11 Uhr

500 neue Fälle: Niedersachsen im Grippe-Fieber

Husten, Schnupfen, Heiserkeit werden langsam zum Massenphänomen in Niedersachsen. Kein Wunder: Die Grippewelle rollt durch Deutschland und eben auch durch den Norden. Die Zahlen deuten Experten zufolge darauf hin: Das ist erst der Anfang. "Wir haben in Niedersachsen eine starke Grippewelle", bestätigt Holger Scharlach vom Landesgesundheitsamt im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. 80 Prozent aller Patienten mit Erkältungssymptomen seien mit Grippeviren infiziert. 1.346 Fälle habe es bis Ende 2016 gegeben, seit Januar stiegen die Zahlen rasant an. Und allein in der zurückliegenden Woche seien schon wieder knapp 500 Fälle hinzugekommen. Tendenz: steigend.

Grippewelle in Niedersachsen Hallo Niedersachsen - 10.02.2017 19:30 Uhr Die Grippewelle hat auch Niedersachsen erreicht. Das kalte Wetter bietet den perfekten Nährboden für das Virus. Experten halten eine Impfung noch immer für sinnvoll.







Senioren besonders gefährdet

Im Umlauf sei der Virus H3N2, der besonders alten Menschen zu schaffen mache. Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut (RKI) vermutet, dass die Zahlen noch weiter steigen werden. Denn eine Grippewelle dauere zwei bis drei Monate. Daher sei eine Schutzimpfung auch immer noch zu empfehlen, besonders für alte Menschen. Der volle Grippeschutz sei dann zwei Wochen nach der Impfung da. Selbst wenn die Grippe jemanden dann erwische, verlaufe die Krankheit mit Impfschutz in einer abgeschwächten Form. Im vergangenen Jahr erreichte die Grippewelle ihren Höhepunkt im März.

Schwere Epidemie jenseits des Rheins

Bereits abgeklungen ist dagegen die besonders schwere Welle in Frankreich. Seit Beginn der Epidemie gingen dort mehr als 1,8 Millionen Menschen wegen Grippesymptomen zum Hausarzt, 163 Todesfälle konnten eindeutig auf H3N2 zurückgeführt werden. Zu einer ähnlichen Situation müsse es aber in Deutschland nicht kommen, sagte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Schließlich habe jedes Land ein unterschiedliches Impf- und Immunitätsmuster.

