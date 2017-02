Stand: 16.02.2017 14:35 Uhr

14-Jährige erhält Sonderpreis für Flucht-Doku

Die 14-jährige Abigail Mathew ist heute in Hannover vom Niedersächsischen Kultusministerium für ihren Dokumentarfilm "Flucht 1937 - Wer half Justus Nussbaum?" ausgezeichnet worden. Der Film erzählt die Geschichte von Mathews Urgroßvater Wilhelm Hellmeister. Dieser hatte in den 1930ern Justus Nussbaum - dem Bruder des jüdischen Malers Felix Nussbaum - geholfen, aus dem nationalsozialistischen Deutschland zu fliehen.

"Flucht 1937": Der Trailer zum Film NDR 1 Niedersachsen - 01.11.2016 10:45 Uhr Autor/in: Abigail Mathew Abigail Mathews Dokumentarfilm "Flucht 1937" handelt von ihrem Urgroßvater Wilhelm Hellmeister, der Juden bei der Flucht geholfen hat - unter anderem dem Bruder von Felix Nussbaum.







Mit Sonderpreis geehrt

Über ein Jahr hat die Osnabrücker Schülerin an ihrem Dokumentarfilm gearbeitet und die Geschichte ihres Urgroßvaters recherchiert, gedreht und geschnitten. Das Niedersächsische Kultusministerium ehrte die Schülerin dafür mit dem Sonderpreis für besondere Einzelleistungen.

Freiwillige unterstützen das Projekt der Schülerin

Ursprünglich hatte Mathew die Geschichte ihres Urgroßvaters für ein Referat in der Schule recherchiert. Die Idee für den Film hatte die 14-Jährige Anfang 2016. Zusammen mit ihrem Vater recherchierte die Schülerin monatelang, durchforstete Adressbücher, Handelsregister und sprach mit Zeitzeugen und Historikern. Mehr als 70 Freiwillige unterstützten das Projekt der Schülerin als Schauspieler, Kameraleute oder Sprecher. Derzeit arbeitet Mathew an einer englischen Version. Mehr als 50 Anfragen aus den USA, Israel und den Niederlanden soll es geben, um den 90-minütigen Film der Schülerin zeigen zu dürfen.

Zivilcouragepreis und Niedersächsischer Schülerfriedenpreis

Die 14-jährige Schülerin war heute nicht die Einzige, die vom Niedersächsischen Kultusministerium für ihr Engagement ausgezeichnet wurde. Den ersten Platz des Niedersächsischen Schülerpreises vergab das Ministerium gleich zweimal: An die berufsbildende Schule Osterholz-Scharmbeck für ein Ausstellungsprojekt über Flüchtlinge sowie an die Carl- Friedrich-Gauß Schule in Hemmingen für einen Film über die Bildungsmöglichkeiten von Sinti und Roma in Polen. Mit dem Zivilcouragepreis 2016 wurde das Gymnasium am Silberkamp in Peine geehrt. Vier Schüler hatten sich in einem integrativen Bandprojekt mit jungen Flüchtlingen zusammengetan, um gemeinsam zu musizieren und ein Lied zu komponieren.

