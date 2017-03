Stand: 20.03.2017 08:54 Uhr

Merkel und Abe sehen CeBIT-Highlights an

Am Sonntagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die CeBIT in Hannover eröffnet, heute hat sie sich die Technologie-Trends aus der Nähe angesehen. Gemeinsam mit Japans Premierminister Shinzo Abe war sie beim traditionellen Messerundgang unterwegs. Japan ist in diesem Jahr Partnerland der CeBIT. Das Motto der Messe lautet: "No limits" - keine Grenzen. Merkel und Abe konnten sich bei selbstfahrenden Autos und Anwendungen zur virtuellen Realität davon überzeugen, wie weit die Digitalisierung ins Leben eingreift.

Japaner wenig skeptisch bei Digitalisierung

Videos 84:20 min CeBIT-Eröffnung: "Digitalisierung vorantreiben" 19.03.2017 19:30 Uhr NDR Fernsehen Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hat bei der CeBIT-Eröffnungsfeier über Sorgen und Chancen der Digitalisierung gesprochen. Hier können Sie die komplette Veranstaltung sehen. Video (84:20 min)

Bei der Eröffnungsfeier hatte Merkel appelliert, von der Digitalisierung verunsicherte Menschen nicht zu ignorieren. Es gehe um "Millionen von Menschen, die zum Teil noch nicht wissen, was sie erwartet", sagte sie. Das könne allerdings die Politik nicht alleine schaffen, sagte sie an die Industrie gewandt. Während in Deutschland laut einer Studie viele Menschen skeptisch auf den digitalen Wandel schauen, sieht das in Japan anders aus. Premier Abe sagte bei der CeBIT-Eröffnung: "Dass die Maschinen die Menschen ersetzen könnten, eine derartige Angst gibt es in Japan nicht."

118 Aussteller aus dem Partnerland

Auf dem Messegelände präsentieren sich etwa 3.000 Aussteller, darunter 118 aus dem Partnerland. Ab heute bis Freitag präsentieren sie ihre Produkte. Die CeBIT mache die verschiedenen Technologien so erlebbar wie noch nie, verspricht Messe-Chef Oliver Frese. Insgesamt werden 200.000 Besucher erwartet.

