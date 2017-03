Stand: 19.03.2017 16:23 Uhr

CeBIT-Start mit Merkel: Heute live bei NDR.de

Auf der Computer- und Technologiemesse CeBIT in Hannover geht es um Technologien, die vor nicht allzu vielen Jahren noch wie Science Fiction gewirkt hätten. Selbstfahrende Autos, virtuelle Realität, eine fast komplett digitalisierte Welt. "No limits" lautet das Motto der Messe - keine Grenzen. Das vom 20. bis 24. März stattfindende Treffen der Digitalbranche definiert sich zudem durch den Begriff "d!conomy", eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen "digital" und "economy". Heute Abend um 19.30 Uhr eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Messe gemeinsam mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe. NDR.de überträgt die Eröffnung an dieser Stelle live.

"Mut zu Innovationen"

Künstliche Intelligenz - dieses Thema spielt bei der diesjährigen CeBIT eine zentrale Rolle. So sind auf dem Gelände zum Beispiel autonom fahrende Busse unterwegs. Drohnen und ihre unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten nehmen eine ganze Messehalle in Beschlag. Partnerland ist in diesem Jahr Japan, das Technologieland, das unter anderem für seine Roboter-Forschung bekannt ist. Was die deutsche Industrie von Japan lernen könne, sei der Mut zu Innovationen, sagt Thorsten Dirks, Präsident des Digital-Branchenverbands Bitkom.

Japan bringt hilfreiche Roboter mit

Roboter spielten in der japanischen Wirtschaft eine große Rolle, sagt Hitoshi Masuda, Generaldirektor der staatlichen japanischen Außenhandels-Organisation Jetro. Das spiegele sich auch auf der Messe wider. Von humanoiden Robotern bis hin zu intelligenten Prothesen und digitalen Altenpflegern reicht die Spanne der Exponate. Japanische Aussteller präsentieren unter anderem Roboter, die das Leben von Menschen mit Behinderungen erleichtern und zum Beispiel fehlende Muskelkraft ausgleichen sollen.

Eine Schattenseite der Digitalisierung

Gut 3.000 Aussteller sind nach Hannover gekommen, um sich und ihre neuesten Produkte zu präsentieren. Darunter sind allein rund 120 aus Japan. Die CeBIT mache die verschiedenen Technologien so erlebbar wie noch nie, verspricht Messe-Chef Oliver Frese. Die Digitalisierung habe das Labor verlassen und sei im Alltag angekommen - bei großen Unternehmen, beim Mittelstand und beim normalen Verbraucher. Diese Entwicklung birgt bekanntermaßen auch Probleme: Was digital ist, kann gehackt werden. Experten zeigen deshalb auch, wie sich sensible Daten noch besser schützen lassen.

NDR.de zeigt Live-Schalte mit Edward Snowden

Einer, der sich mit Fragen der Datensicherheit bestens auskennt, ist der Ex-CIA-Mitarbeiter Edward Snowden. Der Whistleblower wird am Dienstag, 21. März, um 17.30 Uhr per Live-Schalte aus seinem russischen Exil auf der CeBIT sprechen. NDR.de überträgt seinen Vortrag und die Diskussion live.

