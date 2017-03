Stand: 19.03.2017 10:57 Uhr

CeBIT-Eröffnung mit Merkel live bei NDR.de von Alexander Nortrup

"No limits" - keine Grenzen, das ist im Frühjahr 2017 fast schon eine politische Aussage. Das Motto der diesjährigen CeBIT in Hannover ("d!conomy - no limits") ist allerdings vor allem geschäftlich gemeint. Denn die einstige Computermesse will längst deutlich breiter - eben grenzenlos - wahrgenommen werden. Das vom 20. bis 24. März stattfindende Treffen der Digitalbranche definiert sich zudem durch eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen "digital" und "economy". Es geht also um die grenzenlos digitale Dimension der Wirtschaft. Wer noch Zweifel am Charakter der CeBIT als Fachmesse hat, wird spätestens mit diesem Titel aufgeklärt.

Heute Abend um 19.30 Uhr eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Messe gemeinsam mit Shinzo Abe, Premierminister des Partnerlands Japan. NDR.de zeigt die Eröffnung an dieser Stelle live.

Launiges Video mit CeBIT-Vorurteilen

Eine "Business-to-Business"-Messe, bei der Fachleute mit Fachleuten womöglich gar (Fach-)Chinesisch reden? Das klingt wenig attraktiv, dachte sich wohl Messe-Pressechef Hartwig von Saß - und sammelte bissige Kommentare und Tweets über die CeBIT. In einem launigen Video liest von Saß, schick in Szene gesetzt und mit flottem Hipster-Vollbart, die schrägsten Sprüche vor ("Auf den Toiletten gibt es eindeutig die größeren Innovationen als in den Hallen") und amüsiert sich köstlich darüber. "CeBIT - nichts für Sprücheklopfer", so die Botschaft des aufwendig produzierten Videos. Innerhalb einer Woche erreichte es auf YouTube eher bescheidene 250 Aufrufe (Stand: 14. März), auf Facebook dagegen schauten es 15.000 Nutzer.

Auch für digitale Endverbraucher spannend

Dabei gibt es durchaus auch für interessierte Nutzer viel zu sehen: Eine ganze Halle wird erneut den Drohnen und ihren zunehmenden Einsatzgebieten gewidmet sein. Auch die - im Privaten genauso wie im Geschäftlichen bedeutsame - Datensicherheit wird ein Schwerpunktthema sein, rund 300 Unternehmen werden sich dem Thema widmen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder Robotern sowie die virtuelle Realität (VR) gehören zu den weiteren Trendthemen der CeBIT, bei der Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation beleuchtet werden sollen.

NDR.de überträgt Video-Schalte zu Snowden live

Mehr als 200.000 Besucher, und damit mindestens so viele wie 2016, erwartet die Deutsche Messe und verweist auf mehr als 200 teils hochkarätige Redner und mehr als 450 Start-Ups. NDR.de berichtet ausführlich vom Messe-Geschehen und überträgt unter anderem live eine Video-Schalte zu "Whistleblower" Edward Snowden sowie einen Live-Auftritt des Chefs des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Viele große Unternehmen sind da, manche bekannte Namen fehlen aber auch. Dass Apple nicht kommt, hat bereits Tradition. Dass allerdings auch Microsoft abgesagt hat, dürfte die Veranstalter arg schmerzen. Das Unternehmen wird lediglich an Partnerständen zu finden sein.

Japan zeigt Roboter und digitale Altenpfleger

Aus dem Partnerland Japan kommen rund 120 Unternehmen nach Hannover, um sich zu präsentieren. Sie wollen nach eigenen Angaben den "Vorhang zur digitalen Zukunft" ein wenig lüften: Von humanoiden Robotern bis hin zu intelligenten Prothesen oder digitalen Altenpflegern reicht die Spanne der Anwendungen.

