CeBIT 2017: Zur Sicherheit bestens informiert von Alexander Nortrup

Es ist wohl die Gretchenfrage des 21. Jahrhunderts: Was passiert mit meinen Daten? Ganz gleich ob Staaten, Unternehmen oder Kriminelle - viele Akteure sammeln im Netz und anderswo ungefragt Informationen und nutzen diese im Zweifelsfall, ohne dass die betroffene Person zustimmen konnte. Online-Sicherheit ist nicht zuletzt deshalb immer wieder eines der Kern-Themen der CeBIT, und auch 2017 wird es sowohl bei Ausstellern als auch bei den "Global Conferences" zahlreiche Impulse, Produkte und Diskussionen geben. Das Highlight in diesem Zusammenhang ist sicher der Auftritt von Whistleblower Edward Snowden, der am Dienstag um 17.30 Uhr per Live-Schalte aus seinem russischen Exil sprechen wird. NDR.de überträgt seinen Vortrag und die Diskussion live.

Fragen an den berühmten Whistleblower? Nur zu!

Snowden hatte als Systemadministrator unter anderem für die amerikanischen Geheimdienste CIA und NSA gearbeitet. Im Frühjahr 2013 wandte er sich mit umfangreichem Material an einen Enthüllungsjournalisten und legte so offen, wie umfassend die westlichen Geheimdienste Daten sammeln. Wer Fragen an Snowden hatte, konnte diese bis zum 15. März stellen oder per Hashtag #askSnowdenCeBIT an die Messe-Accounts auf Twitter oder Facebook schicken. Einige davon wird Snowden live beantworten.

"Die NSA hat euch im Visier" 18.03.2015 17:00 Uhr Auf der CeBIT 2015 wandte sich Edward Snowden an die zahlreichen IT-Experten im Publikum. Die Geheimdienste forschten nicht nur nach Terroristen: "Sie suchen gezielt nach Leuten wie euch."







Wird die Bundestagswahl digital beeinflusst?

Je digitaler die Realität wird, desto realer wird die digitale Gefahr. Schließlich werden inzwischen nicht mehr "nur" Websiten gehackt, sondern im "Internet der Dinge" auch die Steuerungen von Heizungen außer Kraft gesetzt. Und auch in der Politik ist "Cyber Security" ein großes Thema: Schon beim US-Wahlkampf und den Präsidentschaftswahlen wurde die Gefahr einer Beeinflussung durch möglicherweise staatlich gesteuerte Hackerangriffe deutlich. 2017 wählt Frankreich im Frühjahr ein neues Staatsoberhaupt und Deutschland im Herbst einen neuen Bundestag. Auch hier wird befürchtet, dass das Ergebnis beeinflusst werden könnte.

BKA-Chef Münch live auf der CeBIT

Was können die Sicherheitsbehörden dagegen unternehmen? Welche Strategien verfolgen sie? Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, wird dazu am Mittwoch ab 14:15 Uhr in einem Vortrag berichten. Auch diesen Auftritt überträgt NDR.de live. Münch wird die aktuelle Lage zum Thema "Cybercrime" darstellen, den Einsatz von verdeckten Ermittlern im Netz erklären - und auch über den Umgang des BKA mit "fake news" und Hasskommentaren reden.

