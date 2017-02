Stand: 27.02.2017 13:15 Uhr

Social Media Week: 150 Veranstaltungen in Hamburg

Fake News, Spracherkennungs-Software oder automatisierte Kommunikation mit Chat-Bots: Themen, mit denen sich früher nur Experten beschäftigt haben, sind inzwischen auch in der breiten Bevölkerung angekommen. Passend dazu lautet das diesjährige Motto der Social Media Week Hamburg (SMWHH) "Language and the Machine - Sprache trifft Technologie: Algorithmen und die Zukunft der Kommunikation". Über 150 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, das sich an Einsteiger und Profis richtet. Die SMWHH findet von heute bis zum 3. März statt.

Kostenlose Tickets können über die Veranstaltungsseite gebucht werden. Die Veranstalter erwarten mehr als 3.000 Teilnehmer. Neben Hamburg sind in diesem Jahr New York und Jakarta weitere Gastgeber der globalen Konferenz.

Mahnung von Brosda zum Auftakt

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) mahnte zum Auftakt der Social Media Week mehr Verantwortung im Umgang mit Meinungsäußerungen im Internet an. "Wir haben es noch nicht geschafft, die Fähigkeit auszuprägen, aus der unbegrenzten kommunikativen Freiheit die eigene Meinung zu veröffentlichen, einen Kommunikationszusammenhang herzustellen, der auch wieder Orientierung schafft", sagte der auch für Medien zuständige Senator. Eine Frage beim Austausch über soziale Medien sei, ob das Gegenüber noch ein Mensch oder ein Bot ist, sagte Brosda. Hinter Bots verbergen sich Softwareprogramme, die automatisiert Inhalte in sozialen Medien erstellen.

Kampf dem Hass und der Manipulation im Netz

Der NDR ist Medienpartner der SMWHH und organisiert mehrere Veranstaltungen rund um Journalismus, Social Media und Digitalisierung. So diskutieren unter dem Motto "Fake News - Wie Redaktionen mit diesem Phänomen umgehen sollen" André Wolf (mimikama.at), Patrick Gensing (tagesschau.de) und die Kommunikationswissenschaftlerin Katharina Kleinen-von Königslöw Strategien im Umgang mit Lügen und Manipulationen.

NDR Netzwelt-Redakteur Fiete Stegers zeigt in "Verification in sozialen Netzwerken", wie Bilder, Videos und Meldungen auf Echtheit geprüft werden können. Und Meike Richter aus dem NDR Team Social Media gibt in "Klassische Hater-Argumentationsstrategien und wie man sie pariert" Zuhörern das passende Handwerkszeug mit auf den Weg, um die Diskussionskultur in sozialen Netzwerken zu verbessern.

Die Social Media Week wird seit 2012 in mehreren Städten parallel ausgerichtet, in Deutschland ist Hamburg der Austragungsort. 2016 hatten sich rund 3.000 Menschen für die Veranstaltungsreihe registriert.

