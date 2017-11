Stand: 07.11.2017 19:52 Uhr

Zwei Millionen Euro für Jagd auf Wildschweine

Mit einem umfangreichen Sofortprogramm will Mecklenburg-Vorpommern die Hausschwein-Bestände vor der Afrikanischen Schweinepest schützen. Als Schwerpunkt hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) eine drastische Reduzierung des Schwarzwildbestandes verfügt. Für das Sofortprogramm stehen ab 1. Dezember 2 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld wird auf zwei Jahre verteilt. Die Zahl der erlegten Wildschweine soll um 20 Prozent steigen - auf 80.000 Stück.

Frischlinge und Bachen ohne Nachwuchs im Visier

Das Programm zielt vor allem auf Frischlinge, die im Frühjahr geboren wurden, und auf Bachen ohne Nachwuchs. Sie tragen am stärksten zum Zuwachs bei. Für jedes erlegte Stück erhalten die Jäger eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro. Auch weitere Maßnahmen werden finanziell unterstützt. Desweiteren wird das Drückjagdverbot ab 11. Januar für drei Jahre aufgehoben.

Videos 02:59 Aufklärung: Afrikanische Schweinepest Nordmagazin Aus Sorge um Haus- und Wildschweinbestände startet das Bundeslandwirtschaftsministerium in dieser Woche eine Aufklärungskampagne zur Afrikanischen Schweinepest - auch in MV. Video (02:59 min)

Kritik an Landwirten

Die Jägerschaft werde alles unternehmen, um den Bestand deutlich zu reduzieren, hieß es beim Landesjagdverband. Dieser sieht aber auch die Landwirtschaft in der Verantwortung. Minister Backhaus kritisierte die Bauern, die durch große, schwer zu bejagende Felder einen hohen Schwarzwildbestand mit gefördert hätten. Bereits 2009 mit dem Bauernverband getroffene Absprachen seien nicht immer eingehalten worden.

Zu viel Wildschweinfleisch verdirbt Preise

Ein Problem der zunehmenden Bejagung sieht der Jagdverband in der Verwertung des Wildbrets. Derzeit sei zu viel Wildschweinfleisch auf dem Markt.Die Preise für Schwarzwild seien auf einem Niedrigstand - pro Kilogramm würden etwa 80 Cent gezahlt, in Hochzeiten eher doppelt soviel.

Für Menschen ungefährlich, für Tiere tödlich

Wildschweine können die für Menschen ungefährliche, für die Tiere jedoch tödliche Seuche auf Hausschweine übertragen. Einen Impfstoff gibt es bisher nicht. Seit der Erreger 2007 über Georgien nach Europa eingeschleppt wurde, grassiert die Afrikanische Schweinepest vor allem im Baltikum, dem Osten von Polen und Tschechien sowie in der Ukraine. Allein in diesem Jahr habe es bereits über 2.600 neue Ausbrüche in Europa gegeben, sagte Backhaus. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Ministeriums rund 200 Höfe mit 830.000 Schweinen. Bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest könnten die Betriebe sehr viel Geld verlieren, hatte Backhaus bereits im Oktober gewarnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.11.2017 | 16:00 Uhr