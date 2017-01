Stand: 31.01.2017 20:10 Uhr

Zempin: Hoffnung nach Sturmflut-Schäden

Die von der Sturmflut betroffenen Bürger und Unternehmer in Zempin auf Usedom wollen die Schäden spätestens bis Ostern beseitigen. Nach einem Gespräch mit Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin zeigten sie sich optimistisch. Der Zempiner Bürgermeister Werner Schön sagte im Anschluss, man werde den Gästen auf Usedom wieder einen durchgehenden Strand anbieten können. Er sei auch sicher, dass er das dafür ausgegebene Geld vom Land zurückbekomme. Seit Dienstag laufen die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten am Strand.

Mobiler Kiosk als Übergangslösung

Backhaus sicherte zu, bis zum Wochenende die Zufahrt für die Fischereifahrzeuge in Zempin zu klären. In der kommenden Woche soll außerdem gemeinsam mit Fachleuten vor Ort ein Stellplatz für einen mobilen Kiosk gefunden werden. Dieser diene als Ersatz für den vom Hochwasser weggerissenen Imbiss an der Steilküste. Wie die betroffene Besitzerin Petra Hofmann sagte, ist das als Übergangslösung für diese Saison gedacht. Zwischenzeitlich hatte sie an der Hilfszusage des Ministers gezweifelt.

Hilfsfonds eingerichtet

Bei der Sturmflut Anfang Januar war es in Zempin zu größeren Abbrüchen gekommen. Dabei wurden auch Teile der Strandpromenade auf dem Kliff und die Zufahrt der Fischer zerstört. In der Nacht vom 4. zum 5. Januar drückte die Ostsee mit Wasserständen von 1,80 Meter über Normal auf die Küsten. Für die Beseitigung der Schäden hat das Land einen Hilfsfonds in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro eingerichtet.

