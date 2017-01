Zehn Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Donnerstagnachmittag zehn Menschen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Ein Bewohner wurde lebensbedrohlich verletzt aus der brennenden Wohnung geborgen und ins Klinikum Greifswald gebracht.

Ein lebensbedrohlich Verletzter

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Wohnzimmer eines 71 Jahre alten Mannes aus. Experten gehen derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Neun andere Mieter des Mehrfamilienhauses wurden durch dichten Qualm leicht verletzt. Rettungskräfte brachten etwa 40 Menschen im Gemeindehaus der Kirche in Sicherheit.

300.000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Brand ein Schaden von etwa 300.000 Euro. Allein durch das Löschwasser seien zehn Wohnungen beschädigt worden und nun unbewohnbar.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie