Stand: 09.03.2017 10:32 Uhr

Zecheriner Brücke funktioniert wieder

Nach einem Defekt am Klappmechanismus, der erstmals am vergangenen Wochenende aufgetreten war, ist die Zecheriner Klappbrücke instand gesetzt. Damit können Autofahrer die Straßenverbindung zur Insel Usedom wieder ohne Stau passieren, hieß es vom zuständigen Straßenbauamt Neustrelitz. Bei Bedarf könne die Brücke nun auch wieder für größere Schiffe geöffnet werden, die den Peenestrom in Richtung Norden zur Ostsee passieren wollen.

Weitere Untersuchungen folgen

Für die Reparatur war die B110 am Mittwochabend gesperrt worden. Experten suchten nach der Ursache dafür, dass sich die Brücke nicht mehr schließen ließ. Es habe eine Nachjustierung bei der elektronischen Steuerung für die hydraulischen Antriebszylinder gegeben, so ein Sprecher des Straßenbauamtes. Die Zylinder waren zuvor nicht im Gleichtakt gelaufen. Nun sei die Brücke repariert, die Untersuchungen müssten jedoch noch weiter ausgewertet werden.

Einzige Zufahrt im Süden

Die Zecheriner Brücke ist die einzige Zufahrt zur Insel Usedom im Süden und wurde im Jahr 2000 zum größten Teil saniert. Autofahrer mussten wegen des Defekts am vergangenen Sonntag einen fast 80 Kilometer langen Umweg über den Norden der Insel nehmen und die Peene-Brücke bei Wolgast nutzen.

