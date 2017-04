Wirbel um Sellering-Auftritt in Wolgast

Stand: 24.04.2017 14:20 Uhr

Für Erwin Sellering (SPD) sollte es eigentlich ein angenehmer Termin werden: Am vergangenen Sonnabend kam der Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzende nach Wolgast, um dort gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Philipp da Cunha, dem Kommunalpolitiker Falko Beitz (beide SPD) und Einwohnern ein SPD-Bürgerbüro zu eröffnen. Draußen allerdings versammelte sich eine Handvoll Demonstranten - sie protestierten gegen die Schließung der Wolgaster Kinderklinik, forderten eine Wiedereröffnung.

Aufgeheizte Stimmung vor neuem SPD-Büro

Im Internet kursiert ein Video der Demo-Szene unter dem Titel "Ministerpräsident MV beleidigt Mütter". Eingestellt wurde es von Unterstützern des Protestes, die immer wieder deutlich rechtsextreme Töne anschlagen. In Wolgast war die Stimmung offensichtlich aufgeheizt und alles andere als freundlich. Das Video zeigt nur einen knapp zweiminütigen Ausschnitt vor dem neuen SPD-Bürgerbüro in der Wolgaster Innenstadt - ein vollständiger Film fehlt. Die Szene zeigt, wie Sellering zunächst mit drei Frauen diskutiert, die ein Protestbanner halten. Es gibt einen Wortwechsel, schließlich wendet sich ein sichtlich verärgerter Ministerpräsident ab.

Sellering bricht lautstarke Debatte ab und geht

Es ist in dem Stimmengewirr nicht genau zu hören, was der Ministerpräsident sagt: Offenbar ist von "Geschrei" die Rede, es reiche ihm, er habe keine Lust mehr - und dann geht Sellering ins nahe Bürgerbüro. Ihm werden noch grobe Worte hinterhergerufen, der SPD-Kommunalpolitiker Beitz bittet die Demonstranten dennoch hinein, einer lehnt mit unfreundlichen Bemerkungen ab. Nach einem Bericht des "Nordkuriers" soll Sellering eine der Frauen als "bescheuert" beleidigt haben. Allerdings ist das Wort in der Videosequenz nicht eindeutig zu hören.

Bürgermeister hat Verständnis für Sellerings Reaktion

Der Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos), der in der Nähe stand, kann das auf Nachfrage ebenfalls nicht bestätigen. Die Situation sei vonseiten der Protestierer "unsachlich" gewesen, meint Weigler. Protest sei sicher möglich, aber nicht in der Form wie am Sonnabend. Weigler sagte: "Als Mensch kann ich den Ministerpräsidenten verstehen, dass er in dieser Situation einfach gegangen ist." Die Stadt sei mit der Landesregierung ständig in konstruktiven Gesprächen. Bei der Eröffnung des Bürgerbüros sei die Zukunft der Kindermedizin erneut angesprochen worden - die Vorsitzende der Bürgerinitiative, Anke Kieser, sei ebenfalls dabei gewesen. Auch Kieser kritisierte die fehlende Dialogbereitschaft einiger Mitglieder und zeigte Verständnis für Sellerings Reaktion.

Wirbel um Sellering-Auftritt in Wolgast







Mehrfach Gespräche mit Wolgaster Bürgerinitiative

Dennoch: Ein offenbar ziemlich radikaler Teil der Gegner der Kinderklinikschließung in Wolgast versucht, den Vorgang im Internet auszuschlachten - und das auch mit Parolen, die an Neonazi-Demos oder ausländerfeindliche Kundgebungen erinnern. Sellering selbst erklärte, er habe mehrfach Gespräche mit der Wolgaster Bürgerinitiative geführt. Dabei sei vereinbart worden, dass Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) Vorschläge für die Kindermedizin in Wolgast mache.

Sellering lässt Vorwurf der mangelnden Gesprächsbereitschaft nicht gelten

Das Konzept sieht vor, dass vom 1. Juni an am Wolgaster Krankenhaus zehn Betten für die kindermedizinische Versorgung bereitstehen. Sellering meinte am Montag, deshalb sei es unverständlich, dass die Demonstranten ihm fehlende Gesprächsbereitschaft vorgeworfen und wieder "ganz alte Forderungen" gestellt hätten. Er sei deshalb verärgert gewesen, meinte der Regierungschef. Trotzdem: Bei aller Verärgerung hätte er "diesen Begriff" nicht gebrauchen sollen. Welchen Begriff er damit meint, lässt Sellering jedoch offen. Er sagte aber ganz klar: "Ich entschuldige mich für meine Wortwahl."

