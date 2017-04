Stand: 03.04.2017 15:35 Uhr

Windräder: Wer kontrolliert die Entsorgung?

Rund die Hälfte der rund 1.800 Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern ist älter als zehn Jahre. In jüngster Zeit gab es mehrere Fälle umgeknickter Windräder. Ein Vorfall in einem Windpark bei Kenz (Landkreis Vorpommern-Rügen), wo Windkraftschrott entsorgt werden sollte und Öl ausgelaufen war, beschäftigte sogar den Landtag. Die Frage nach der Entsorgung alter Windkraftanlagen und deren Kontrolle dürfte damit künftig mehr Bedeutung erlangen. Doch wie ist die Rechtslage? Wer ist für die Entsorgung von Windrädern zuständig? Können ältere Anlagen recycelt werden? Und wie wird das kontrolliert?

Besitzer ist für ordnungsgemäße Entsorgung zuständig

Für die Kontrolle sind in erster Linie die Staatlichen Landesämter für Landwirtschaft und Umwelt zuständig. Diese unterstehen wiederum dem Umweltministerium. Aber eine richtige Kontrolle gibt es dabei nicht. Nach Angaben des Umweltministeriums ist der Besitzer von Windrädern für deren odnungsgemäße Verschrottung verantwortlich. Er muss beispielsweise dafür Sorge tragen, dass Öle gesondert entsorgt werden. Um dies dokumentieren zu können, muss er Belege vorhalten, die auf Nachfrage dem Landesamt und dem zuständigen Landkreis vorgelegt werden.

Die meisten Windräder werden weiterverkauft

Zu solchen Forderungen kommt es den Angaben zufolge jedoch nicht sehr häufig. Bislang seien noch keine Bußgelder durch die Landesämter wegen einer nicht ordnungsgemäßen Beseitigung erteilt worden. Laut dem Umweltministerium wird der größte Teil der ausgemusterten Windräder nicht verschrottet, sondern weiterverkauft. Exakte Zahlen darüber gibt es jedoch nicht, die Anzahl sei zu gering, hieß es aus dem Ministerium. Angesichts des fortschreitenden Alters der Anlagen dürften viele in nicht allzu ferner Zukunft durch neue, leistungsstärkere ersetzt werden. Dabei erscheint es fraglich, ob sämtliche alten Anlagen verkauft werden können. Auch das Umweltministerium erwartet, dass künftig mehr Abfall entsteht.

Recycling bei neueren Anlagen wirtschaftlich attraktiv

Grundsätzlich können solche Anlagen in Teilen recycelt werden - etwa das Metall und der Beton. Anders sieht es zum Beispiel mit den Rotorblättern aus. Die älteren sind aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff gefertigt - hier ist eine Wiederaufbereitung nach Angaben des Wirtschaftsministeriums nicht rentabel. Einsetzbar sind zerkleinerte Rotorblätter etwa als Brennstoff in Zementwerken. Die Rotorblätter neueren Typs bestehen dagegen aus einem anderen Gemisch - ein Recycling wäre durchaus wirtschaftlich attraktiv. Dazu gibt es laut Wirtschaftsministerium tatsächlich bereits einige Forschungsprojekte, die aber noch nicht abgeschlossen sind.

