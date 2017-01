Stand: 19.01.2017 09:20 Uhr

Windpark drosselt Produktion nach Mastbruch

Nach dem Mastbruch eines Windrades bei Süderholz drosselt der Betreiber aus Sicherheitsgründen die Leistung. Wie der Geschäftsführer der Betreiberfirma Ökofair Energie GmbH, Christian Herz, am Donnerstag mitteilte, wird der gesamte Windpark mit insgesamt 20 Anlagen auf halbe Leistung heruntergefahren. Am 11. Dezember 2016 war dort ein 70 Meter hohes Windrad auf ein Feld gestürzt.

Verbindungsstück als Schwachstelle

Vieles deute darauf hin, dass sich die Verbindung zwischen erstem und zweitem Turmsegment als Schwachstelle erwiesen habe, hieß es. Es liefen aber noch einige Tests. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, unterstützen auch andere Betreiber die Untersuchungen. Diese wollten ebenfalls wissen, was bei dem Masttyp zum Abbruch geführt habe. So könne der Turm bei einer starken Böe ins Schwingen gekommen sein, so dass es zu dem Unglück kam.

Sturz trotz regelmäßiger Wartung

Das Windrad war in etwa 25 Metern Höhe abgebrochen. Tonnenschwere Teile wie das Getriebe stürzten auf ein Feld. Verletzt wurde niemand. Der Windpark Süderholz ist 16 Jahre alt, er wurde regelmäßig instand gehalten, die Anlagen sind auf unterschiedlichen Masttypen installiert.

