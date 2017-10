Stand: 06.10.2017 11:01 Uhr

Westwind Ursache für angespülte Schweinswale?

An den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns sind in diesem Jahr mehr tote Schweinswale gestrandet als in den Vorjahren. Seit Januar wurden etwa 60 tote Tiere gezählt. Damit sei der Jahresmittelwert von tot gefundenen Tieren der vergangenen Jahre bereits erreicht.

Westwind spült tote Schweinswale an Küste Nordmagazin - 05.10.2017 19:30 Uhr Lang anhaltender Westwind hat in diesem Jahr besonders viele tote Schweinswale an die Küste Mecklenburg-Vorpommerns gespült. Seit Januar haben die Experten 60 Kadaver gezählt.







Ein Großteil der Schweinswale ist eines natürlichen Todes gestorben, so die Spezialisten aus dem Meeresmuseum Stralsund. Einige hatten Verletzungen, die auf einen Tod in Fischernetzen hindeuten. Die meisten Kadaver verzeichneten die Experten an der Küste am Klützer Winkel in Westmecklenburg. Funde gab es auch auf dem Darß und an der Nordküste Rügens. Die Meeresbiologen aus mehreren Ostsee-Anrainerstaaten sind sich darüber einig, dass die hohe Zahl tot angespülter Wale in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich mit dem ausdauernden Westwind im Sommer zusammenhängt. Dadurch bedingte Strömungen haben viele tote Tiere aus der Ostsee in diese Richtung gespült.

Natürliche Todesursachen überwiegen

Zuletzt wurde die Obergrenze von knapp 60 Tieren vor etwa zehn Jahren überschritten. Damals wurden die Tiere umfangreich auf mögliche Infektionskrankheiten, Parasiten und Plastikmüll untersucht - gefunden wurde nichts, in den meisten Fällen ist der Verwesungsprozess der Tiere schon fortgeschritten. Die meisten Totfunde werden jährlich in der Zeit von Juli bis Oktober verzeichnet. In der östlichen Ostsee derzeit leben bis zu 1.000 Schweinswale. Die Meeressäuger werden etwa zweieinhalb Meter lang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.10.2017 | 09:00 Uhr