Stand: 15.03.2017 15:04 Uhr

700 Kilo: "Janine" ist die neue "Miss Karow"

Sie ist die Schönste im ganzen Land: Siegerkuh "Janine" aus der Rinderzucht Augustin KG in Neuendorf bei Lubmin ist auf der diesjährigen Verbandschau "Rind aktuell" zur "Miss Karow" gewählt worden. Das dreieinhalbjährige Jungrind bringt stolze 700 Kilogramm auf die Waage und konnte sich gegen eine Konkurrenz von 100 Kühen in vier Altersklassen durchsetzen.

Euter, Beine, Bewegungsabläufe

Bei der Wahl zur "Miss Karow" treten jährlich etwa 100 Kühe aus dem gesamten Zuchtgebiet in den Kategorien Körperbau, Beine, Euter, Bewegungsabläufe sowie Harmonie gegeneinander an. Bevor sie auf den Laufsteg geführt werden, legt der Jungzüchterclub Hand an - mit Haarschneider, Bürste und Spray.

Schöner Körper, starke Leistung

Eine Kuh, die gut gebaut ist, ein großes straffes Euter hat, gibt auch viel Milch. Aber gerade mit der Milch haben die Bauern in den vergangenen beiden Jahren enorme Verluste gemacht. Die aktuellen Preise glichen das nicht aus, hieß es zur Eröffnung. Bereits seit Dienstag läuft die Verbandsschau "Rind aktuell" in Karow (Kreis Ludwigslust-Parchim), bei der sich vor dem Hintergrund der Dauer-Milchkrise Rinderzüchter aus mehreren Bundesländern getroffen haben. Fester Bestandteil war am Dienstagabend wieder eine Auktion, bei der 39 wertvolle Jungtiere für durchschnittlich 7.000 Euro den Besitzer wechselten. Den Spitzenpreis von 17.000 Euro bot ein Holländer.

Nächste Station: "Nikolausschau" in Bismark

Nach 18 Jahren "Miss Karow" ist Schluss: Für das kommende Jahr plant der Verband mit Rinderhaltern aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern eine Umstellung des Ausstellungskonzeptes aus finanziellen Gründen. Ab 2018 wird die "schönste Kuh" auf der "Nikolausschau" in Sachsen-Anhalt gekürt. Künftig werde es nur noch diese eine Schau im Jahr geben, dafür stehen alle Bullen jetzt in Woldegk, so Geschäftsführerin Sabine Krüger.

