Stand: 21.07.2017 16:20 Uhr

Wegen Vogelnestern: Baustopp im Industriepark

Der Stopp der Munitionsbergungsarbeiten im Industriepark Göhrener Tannen könnte die Stadt Schwerin bis zu 30.000 Euro kosten - pro Tag. Soviel könnte das mit den Arbeiten auf dem früheren Truppenübungsplatz beauftragte Unternehmen an Schadenersatz fordern. Die Arbeiten wurden gestoppt, weil Vogelnester geschützter Bodenbrüter auf dem Gelände gefunden wurden. Der Schweizer Medizintechnikhersteller Ypsomed will auf dem Areal 50 Millionen Euro in ein Werk für Injektionspens für Diabetiker investieren.

Gericht ordnete Baustopp an

Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) leben dort mehr als 40 Brutpaare auch gefährdeter Arten wie Feldlerchen, Braun- und Schwarzkehlchen. Die Stadtverwaltung hatte eine Ausnahmegenehmigung für die Räumung der zehn Hektar großen Fläche hinter dem Nestlé-Werk erteilt. Die Räumungsarbeiten beträfen nur einen Hektar Fläche und zudem seien alle erforderlichen Tierschutzmaßnahmen getroffen worden, so die Begründung. Der Nabu klagte und das Verwaltungsgericht ordnete daraufhin einen sofortigen Baustopp an. Derzeit sucht eine Ornithologin auf dem Gelände nach brütenden Vögeln, drei Gelege seien bereits nachgewiesen worden, hieß es.

Stadt legt Beschwerde ein

Die Unterbrechung der Arbeiten gilt bis zum 31. Juli. Laut der Stadtverwaltung ist es aber nicht ausgeschlossen, dass noch länger gewartet werden muss, weil die Vögel bis in den August auf der Fläche brüten könnten. Deshalb hat die Stadtverwaltung nun gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Beschwerde eingelegt.

Weitere Informationen mit Video Experten: Große Gefahr durch "Rostbomben" im Meer Auf dem Boden von Nord- und Ostsee liegen rund 1,8 Millionen Tonnen Kampfmittelreste aus den Weltkriegen. Laut Experten könnte die von ihnen ausgehende Gefahr größer sein als bisher angenommen. (16.05.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.07.2017 | 15:00 Uhr