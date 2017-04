Stand: 20.04.2017 13:18 Uhr

Wasserschutzpolizei nimmt Jetskis ins Visier

Die Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern will in den kommenden Monaten verstärkt motorisierte Wassersportler ins Visier nehmen. Beispielsweise verleiteten Jetskis die Fahrer immer wieder zu Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auf den Gewässern gebe es die Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 Kilometern pro Stunde, sie werde teils erheblich überschritten. Wiederholt seien 40 Kilometer pro Stunde und mehr gemessen worden, wie der Direktor des Landeswasserschutzpolizeiamtes Peter Mainka am Donnerstag in Waldeck bei Rostock mitteilte.

Jetski-Raserei verursacht "großen Ärger"

Das Rasen ruft nicht nur Ärger bei Anwohnern und Paddlern, sondern auch bei Naturschützern hervor. Immer wieder würden sich Anwohner und Umweltverbände beschweren. "Wenn stundenlang diese hochmotorisierten und lauten Geräte unterwegs sind, erzeugt das großen Ärger", sagte ein Beamter der Wasserschutzpolizei. Um den Fahrern auf die Spur zu kommen, wurden Kontrollboote mit modernster Technik ausgerüstet.

Jetskis können bis zu 100 km/h schnell sein

Insgesamt seien im vergangenen Jahr auf den Binnenseen 210 Geschwindigkeitsverstöße von Jetskis und Motorbooten festgestellt worden, sagte Mainka. Jetskis können über 300 PS verfügen und damit mehr als 100 Kilometer pro Stunde schnell sein. Auf der Ostsee dürften die Jetskis ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Den Angaben zufolge wurden im vergangenen Jahr 190 Sportbootunfälle registriert, eine etwas geringere Zahl als im Jahr zuvor.

Weiterer Schwerpunkt: Kontrollfahrten an der Küste

Schwerpunkte bilden außerdem Kontrollfahrten entlang der über 1.700 Kilometer langen Außenküste sowie in den 400 Häfen- und Umschlagplätzen des Landes. Allein im Seehafen Rostock legten 2016 über 8.000 Großschiffe an. Auch Lkw, Eisenbahnwaggons sowie Passagiere in Bussen und Pkw innerhalb der Hafenbereiche werden kontrolliert. Dabei werden wiederholt Verstöße gegen geltende Bestimmungen festgestellt. Bei über 800 Einsätzen waren es im vergangenen Jahr 132.

