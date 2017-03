Stand: 06.03.2017 18:59 Uhr

Warnstreik in Rostocker Kitas und Horten

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat rund 400 Erzieher in Rostock für Dienstag und Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben der GEW rund 2.500 Kinder in den Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Hansestadt. Die GEW fordert, dass die Erzieher und Sozialpädagogen in den acht DRK-Kitas und zwei Horten in Rostock genauso viel verdienen wie ihre Kollegen in den kommunalen Einrichtungen.

GEW: Mindestens 75 Prozent Beteiligung

In der laufenden Tarifverhandlung verweigere die DRK-Geschäftsführung bisher die Aufnahme ernsthafter Gespräche, hieß es. Zwei Verhandlungstermine seien ergebnislos verstrichen. Nun soll der Druck erhöht werden. Wie GEW-Sprecher Daniel Taprogge vor dem Warnstreik sagte, rechnet die Gewerkschaft damit, dass sich 75 bis 90 Prozent der Pädagogen beteiligen.

Nur begrenzte Notplätze

Eltern wurden aufgefordert, sich um alternative Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder zu bemühen. Das DRK bietet am Dienstag und Mittwoch zwar sogenannte Notgruppen an, die Plätze dort seien aber sehr begrenzt und sollten deshalb nur im äußersten Notfall in Anspruch genommen werden. Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und DRK sollen am 16. März fortgesetzt werden.

