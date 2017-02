Stand: 01.02.2017 07:23 Uhr

Warnstreik: Lehrer fordern mehr Geld

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat alle tarifbeschäftigten Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, heute in einen ganztägigen Warnstreik zu treten. Damit kann es an staatlichen Schulen zu Unterrichtsausfällen kommen. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Dienstag mitteilte, sind auch weitere Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. Neben Schulen könnten auch Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Straßen- und Autobahnmeistereien betroffen sein.

So seien unter anderem die Beschäftigten des Staatlichen Museums Schwerin und des Ostseeinstituts Warnemünde sowie der Landesverwaltung von Dataport in Stralsund zum Warnstreik aufgerufen.

Gehaltsplus von sechs Prozent gefordert

Anlass für den geplanten Arbeitskampf ist die Tarifrunde 2017. Die GEW fordert ein Gehaltsplus von sechs Prozent und die Einführung einer neuen Erfahrungsstufe in den Entgeltgruppen. Diese würde besonders älteren Lehrern zu Gute kommen, die keine Möglichkeit mehr hätten, verbeamtet zu werden. Durch den Ausbau der Ganztagsschulen und die Umsetzung der Inklusion werde die Arbeit der Lehrer immer anspruchsvoller, was sich auch im Gehalt widerspiegeln sollte, so GEW-Landeschefin Annett Lindner. Die Arbeitgeber, also die Länder, haben bislang noch kein Angebot vorgelegt.

Auch die Gewerkschaften der anderen Bereiche fordern sechs Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeberseite, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), hatte wiederholt deutlich gemacht, dass sie die Gewerkschaftsforderung für viel zu hoch hält. Bei den Verhandlungen geht es um die Entgelte von rund einer Million Angestellten der Länder. Die Abschlüsse sollen dann auf die 2,2 Millionen Beamten von Ländern und Kommunen sowie Pensionäre übertragen werden.

Zentrale Kundgebung in Schwerin

Gegen Mittag soll es eine zentrale Kundgebung vor dem Finanzministerium geben. Dort werden nach Angaben der GEW mehrere Tausend Lehrer erwartet, die mit 35 Bussen in die Landeshauptstadt kommen sollen.

GEW organisiert Notdienst

Die GEW empfiehlt Eltern, sich direkt bei der Schulleitung ihrer Kinder zu informieren, ob die Schule betroffen ist und der Unterricht stattfindet. Die Gewerkschaft und das Bildungsministerium haben für den gesamten Februar eine Notvereinbarung abgeschlossen. Die Absprache stellt sicher, dass Grund- und Förderschüler in jedem Fall betreut werden - auch, wenn die Schule komplett bestreikt wird. Dann ist zwar nicht gewährleistet, dass der Unterricht laut Stundenplan stattfindet, aber die Schüler werden beschäftigt. Die Betreuung von Kindern, die am Nachmittag in den Hort gehen, ist ebenfalls gesichert. Horterzieher sind nicht am Streik beteiligt. An den weiterführenden Schulen wird die Betreuung bei Bedarf für die Schüler der fünften und sechsten Klassen organisiert.

Freie Schulen nicht betroffen

Vorerst soll der Warnstreik nur einen Tag dauern. Am Donnerstag findet der Unterricht an den Schulen wieder regulär statt. Nach den Winterferien, die in der kommenden Woche starten, könnten die Lehrer erneut auf die Straße gehen. Eine weitere Verhandlungsrunde ist in der zweiten Ferienwoche geplant. Lehrer an Freien Schulen sind nicht am Streik beteiligt. Sie sind nicht beim Land angestellt, sondern beim Träger ihrer Schule. Entsprechend gibt es für die Schüler dort keine Änderungen.

