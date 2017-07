Stand: 16.07.2017 09:34 Uhr

Wahlkampf-Auftakt: AfD will "Deutschland zuerst"

Die Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) hat am Sonnabend in Schwerin ihren Bundestagswahlkampf eröffnet. Vor etwa 120 Menschen bekam Landeschef Leif-Erik Holm dabei Unterstützung von AfD-Vize und -Spitzenkandidat Alexander Gauland. In seiner Rede setzte der vor allem auf die Themen Linksextremismus, Flüchtlingspolitik und "Deutschland zuerst".

Friedlicher Protest gegen die AfD

Die AfD will im September als drittstärkste Kraft in den Bundestag einziehen. Sie rechnet mit einem Ergebnis von mehr als zehn Prozent der Stimmen, so Holm. Prognosen sehen die Partei derzeit bei sieben Prozent. Zeitgleich zeigten etwa 25 Menschen friedlich ihren Protest gegenüber der AfD. Laut Polizei verliefen beide Versammlungen friedlich und störungsfrei.

