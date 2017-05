Stand: 09.05.2017 09:32 Uhr

Vorpommern-Rügen will anderen Pipeline-Ausgleich

Die Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen soll neue Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der Pipeline Nord Stream 2 vorschlagen. Das hat der Kreistag am Montagabend beschlossen.

Bauern befürchten Enteignung von Ackerflächen

Für die geplante Erweiterung der Ostsee-Pipeline müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Die Nord Stream 2 AG will nach aktuellen Planungen unter anderem mehr als 1.000 Hektar Ackerfläche auf Rügen renaturieren. Dadurch würden 13 Landwirtschaftbetriebe Flächen verlieren, hieß es vom Bündnis Vorpommern-Rügen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) ist der Streit bekannt. Er betonte: Eine Enteignung der Landwirte werde es mit ihm nicht geben.

Einverständnis liegt bereits vor

In der Region gibt es verschiedene alternative Vorschläge für die Ausgleichsmaßnahmen, zum Beispiel die Sanierung der Boddenkette südlich von Fischland-Darß-Zingst, so Landrat Ralf Drescher (CDU). Eine Möglichkeit, für die bereits das Einverständnis der Kommunen und Landnutzer vorliegt. Die Nord Stream 2 AG habe die alternativen Projekte geprüft, so ein Sprecher. Diese Maßnahmen seien aber weniger wirkungsvoll. Außerdem würde weniger Fläche als die beantragte benötigt.

Merkel trifft sich mit Bauern

Im Zuge eines Wahlkreisbesuchs wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagnachmittag mit Vertretern des Bauernverbandes und betroffenen Landwirten treffen. Der Bauernverband hoffe auf einen Ratschlag der Kanzlerin, sagte der Chef des Bauernverbandes von Nordvorpommern, Christian Ehlers. Die Erwartungen an Merkel auf direkte Unterstützung sind allerdings eher gering. Ehlers verwies darauf, dass es sich bei dem Konflikt um ein landespolitisches Thema handele, auf das Merkel als Bundestagsabgeordnete wenig Einfluss nehmen könne.

