Stand: 28.01.2017 12:50 Uhr

Vorpommern: Merkel erneut CDU-Direktkandidatin

Angela Merkel tritt erneut als CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis 15 für die Bundestagswahl im Herbst an. Die Partei-Basis in Vorpommern nominierte sie am Sonnabend in Grimmen mit 95,9 Prozent der Stimmen. 165 von 173 anwesenden CDU-Mitgliedern sprachen sich in einer geheimen Abstimmung für sie aus. Ein noch deutlicheres Ergebnis hatte es bei Merkels Nominierung zur Bundestagswahl vor vier Jahren gegeben: Damals stimmten 100 Prozent der Anwesenden für die CDU-Bundesvorsitzende.

Glawe: Merkel ist "feste Größe"

Vor der Nominierung hatte der CDU-Kreisvorsitzende Harry Glawe die Basis in Grimmen zu Geschlossenheit aufgerufen: "Wenn wir alle gemeinsam zusammen stehen und für unsere Politik in unserem Wahlkreis kämpfen, dann sind wir nicht zu schlagen", sagte Glawe zum Auftakt. Mit Merkel habe die Partei eine feste Größe. Sie bringe die Region voran und sei ein Garant für die Zukunft Deutschlands.

AfD-Landeschef tritt an

Im Wahlkreis der Kanzlerin treten außerdem Kerstin Kassner (Linke) und Sonja Steffen (SPD) an. Die Bundestagsabgeordneten sind bereits nominiert. Für die AfD fordert Landeschef Leif-Erik Holm die Kanzlerin heraus. Die FDP hat im Wahlkreis 15 Patrick Meinhardt nominiert. Er saß bereits über die Landesliste von Baden-Württemberg im Bundestag und ist seit einem Jahr im Landesverband seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Die Grünen nominieren ihren Kandidaten erst Anfang März.

Angela Merkel hat seit ihrer ersten Bundestagsnominierung 1990 immer das Direktmandat im Wahlkreis mit der Insel Rügen, Stralsund und seit 2013 auch Greifswald geholt. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren gewann sie mit 56,2 Prozent der Erststimmen.

Weitere Informationen mit Video Schwesig für Bundestagswahl nominiert Bundesfamilienministerin Schwesig ist in Schwerin zur SPD-Bundestags-Direktkandidatin im Wahlkreis 12 nominiert worden. Landeschef Sellering ist zuversichtlich, diesen von der CDU zurückzuholen. mehr Bundestagswahl: Holm fordert Merkel heraus AfD-Landeschef Holm will im Herbst für den Bundestag kandidieren und im Wahlkreis der Kanzlerin antreten. Obwohl Merkel dort seit 1990 stets das Direktmandat holte, sieht die AfD Chancen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.01.2017 | 13:00 Uhr