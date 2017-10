Stand: 17.10.2017 08:34 Uhr

Vorpommern: Die letzte Reise einer Tupolew

Es war die wohl letzte Reise einer Tupolew, die früher in Diensten der russischen Fluggesellschaft Aeroflot stand. Die Strecke führte in der Nacht zum Dienstag vom vorpommerschen Grünz bei Penkun ins südbrandenburgische Cottbus. Im dortigen Flugplatzmuseum soll das ausgemusterte Kurzstreckenflugzeug vom Typ Tupolew Tu-134 A als größtes Austellungsstück unter den 47 Exponaten wieder zusammengesetzt und in die Sammlung integriert werden.

Die Verladung der Tupolew 17.10.2017 19:30 Uhr Ein russisches Kurzstreckenflugzeug vom Typ Tupolew Tu-134 A wird aus Grünz in Vorpommern nach Cottbus ins Flugplatzmuseum gebracht. Es wurde dafür am Montag mit einem Kran verladen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

240 Kilometer in sechseinhalb Stunden

Für den rund 240 Kilometer langen Weg aus dem Garten eines Sammlers ins Museum benötigte die Maschine rund sechseinhalb Stunden. Denn es ging über Land, nicht durch die Luft. Der Transport verlief reibungslos, wie ein glücklicher Museumsmitarbieter NDR 1 Radio MV am Dienstagmorgen versicherte. "Gegen 4.30 Uhr rollte der Transport auf den Museumshof."

Mit vier Schwerlasttransportern ging es von Grünz nach Cottbus über die Autobahn. Der längste Lkw war 38 Meter lang. Dabei gab es durchaus einige brenzlige Situationen zu überstehen.

Flugzeugrumpf zu hoch für Brücken

So stellte sich bei der Abfahrt am Montagabend heraus, dass Teile der Ladung 20 Zentimeter höher als die maximal vorgeschriebenen 4,45 Meter sind. Das hätte Probleme mit den Brücken gegeben, also wurden kurzerhand Teile der Maschine abgefräst. Dann stockte der Transport an einer Allee in Grünz wegen eng stehender Bäume. Später mussten auf dem östlichen Berliner Ring Bauarbeiter eine Pause machen und ihre Baumaschinen zur Seite fahren, damit der Konvoi passieren konnte.

Ein letztes Mal abgehoben





















Schrecksekunde bei Verladung

Auch bei der Verladung am Montagnachmittag gab es eine Schrecksekunde: Als der 130 Tonnen schwere Kran im Garten des Vorbesitzers Ernst Baumann den mehr als 30 Meter langen Rumpf der Maschine anhob, kippte dieser plötzlich und landete auf der Nase. "Da ist mir fast das Herz stehengeblieben", sagte Baumann. Doch die kleine Panne ging glimpflich aus, auch die Demontage und das Verladen von Leitwerk und Tragflächen gelang.

Großer Aufwand für großes Flugzeug

Der logistische Aufwand für den Umzug des ausgemusterten Sowjet-Fliegers war immens: In einer aufwendigen Aktion hatten etwa 20 Experten aus Cottbus in 3.800 Arbeitsstunden das Flugzeug über Monate in seine wichtigsten Teile zerlegt. Der Transport allein kostete 33.000 Euro. Für die Maschine bezahlte das Museum 10.000 Euro, 14.000 Euro nahmen die Flugzeug-Enthusiasten durch Spenden ein.

Anti-Terrortraining für die Staatssicherheit

Die DDR-Staatssicherheit hatte die ehemals sowjetische Passagiermaschine ab 1984 in der Nähe von Grünz genutzt, um Anti-Terroreinsätze zu trainieren. Nach 1990 holte der Gastwirt Ernst Bauman das Flugzeug zu sich - die Maschine wurde damals mit Hilfe etlicher Traktoren über Felder gezogen. Sie stand dann mehr als 20 Jahre im Garten des Gastwirtes und seiner Familie.

Wehmütiger Abschied

Die Baumanns wollten dort ein Café einrichten, scheiterten am Widerstand der Behörden und hatten die Maschine schließlich aus Altersgründen an das Flugplatzmuseum in Cottbus abgegeben. "Es kamen viele Leute, die wollten immer Teile kaufen", sagte der 80-jährige Baumann, aber er habe es nur komplett abgeben wollen. Als der Transport sein Grundstück verließ, stand er nicht dabei. Der Abschiedsschmerz war wohl zu groß. Immerhin: Baumann weiß, dass die Tupolew in Cottbus bei den Leuten vom Flugplatzmuseum in guten Händen ist. Im Frühjahr wollen die Experten die alte Dame gründlich renovieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.10.2017 | 06:40 Uhr