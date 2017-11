Stand: 16.11.2017 16:21 Uhr

Volkssolidarität: Anleger erhält Schadenersatz

Acht Jahre nach der Pleite eines Immobilienfonds der Volkssolidarität in Mecklenburg-Vorpommern hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt einem geprellten Anleger aus Kühlungsborn endgültig Schadenersatz zugesprochen. Insgesamt hatten rund 1.600 Anleger fast zehn Millionen Euro in den Fonds investiert und verloren. Viele sind bereits gestorben. Die meisten hatten nicht geklagt.

Kühlungsborner erhält 100.000 Euro Schadenersatz

Die obersten Richter bestätigten nun eine Entscheidung des Landgerichts Rostock, wie mehrere beteiligte Anwälte gegenüber NDR 1 Radio MV erklärten. Die Rostocker Richter hatten bereits 2013 dem Anleger 100.000 Euro Schadenersatz zugesprochen. Die Volkssolidarität legte jedoch zweimal Revision beziehungsweise Beschwerde ein - und ist jetzt letzt-instanzlich gescheitert. Noch allerdings hat der Mann sein Geld nicht erhalten. Vom Kreisverband der Volkssolidarität in Bad Doberan hieß es, die eigenen Anwälte würden die Entscheidung des BGH jetzt noch einmal prüfen.

Keine Auswirkungen für Großteil der Anleger

Beobachter gehen davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt, der keine Auswirkungen für die anderen rund 1.600 geprellten Anleger habe. Viele hatten bis 2009 dem Ruf der Volkssolidarität vertraut und in der Hoffnung auf jährliche Renditen von bis zu sechs Prozent in den Fonds investiert.

Einige wenige Anleger dürfen noch hoffen

Die Verantwortlichen hatten dieses Geld aber in wertlose Immobilien gesteckt - anstatt wie versprochen in Pflegeheime und Jugendclubs. Nur wenige Betroffene hatten geklagt - und verloren. Der Bundesgerichtshof hat jetzt aber auch einige dieser Urteile für ungültig erklärt. In diesen Fällen hatten von der Volkssolidarität beauftragte externe Berater Interessenten zu einer Geldanlage zu bewegen versucht, ohne diesen mitzuteilen, dass der Fonds in Schwierigkeiten steckte. Einige wenige Anleger können deshalb doch noch auf Schadenersatz hoffen. Noch vor Weihnachten muss das Oberlandesgericht Rostock neu verhandeln.

Weitere Informationen Haftstrafe für Manager von Volkssolidarität-Fonds Bei der Pleite zweier Fonds der Volkssolidarität haben viele Menschen ihr Erspartes verloren. Der verantwortliche Manager ist in Rostock zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. (25.09.2014) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.11.2017 | 16:00 Uhr