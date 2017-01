Stand: 22.01.2017 09:32 Uhr

Vogelgrippe: Aus Freiland- wird Bodenhaltung

Die Halter von Freilandhennen müssen sich auf finanzielle Einbußen bei der Vermarktung ihrer Eier einstellen. Ursache ist die mit der Geflügelpest einhergehende Aufstallungspflicht, wie Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Rande der Grünen Woche in Berlin erklärte.

Proteste gegen industrielle Landwirtschaft Nordmagazin - 21.01.2017 19:30 Uhr Anlässlich der Agrarmesse Grüne Woche haben in Berlin rund 18.000 Menschen für eine Wende bei der industriellen Landwirtschaft demonstriert. Auch Aktivisten aus Rostock waren dabei.







4,2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Keine schnelle Hilfe von der EU

Auf der Messe habe es Gespräche mit EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan gegeben, so Backhaus weiter. Doch von der EU sei mit keiner schnellen Hilfe zu rechnen. Nach einer EU-Verfügung wird aus Freiland- Bodenhaltung, wenn Freilandgeflügel länger als zwölf Wochen eingesperrt ist. Für die Halter heißt das, sie bekommen ab Anfang Februar drei bis fünf Cent weniger fürs Ei. Tierhalter, die sich an tierseuchenrechtlich notwendige Maßnahmen halten, dürften nicht bestraft werden, sagte Backhaus.

Backhaus: Gefahr noch nicht vorüber

Sein Ministerium wolle nun prüfen, ob Halter, die nicht in Risikogebieten wie an der Mecklenburgischen Seenplatte und an der Küste wirtschaften, ihre Tiere demnächst wieder ins Freiland lassen dürfen. In Mecklenburg-Vorpommern werden 1,2 Millionen Hennen im Freiland gehalten. Seit zehn Wochen gilt die Aufstallungspflicht. Immer noch würden täglich vier bis fünf Wildvögel mit dem hochansteckenden Vogelgrippe-Virus H5N8 gefunden, so Backhaus. Die Gefahr sei noch nicht vorüber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.01.2017 | 09:00 Uhr