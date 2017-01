Vertritt die Landtags-AfD die Themen der NPD?

Stand: 25.01.2017 19:30 Uhr

SPD und Linke haben die AfD-Fraktion im Landtag wegen ihrer Haltung zum Rechtsextremismus scharf angegriffen. Sie warfen den Abgeordneten vor, sich nicht von Rechtsextremisten abzugrenzen, die Verfassungsfeinde zu verharmlosen und sich ihre Themen zu eigen zu machen.

"Verfassungsgegnern entschieden entgegentreten"

Der Hintergrund: Die AfD-Fraktion lehnte einen fraktionsübergreifenden Antrag von SPD, CDU und Linken ab, der auch nach dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren eine konsequente Auseinandersetzung mit Verfassungsgegnern von Rechts fordert. Der SPD-Abgeordnete Jochen Schulte sagte, die AfD habe eine Chance vertan. Schulte vermisste auch eine Klarstellung der Landes-AfD zu den umstrittenen Äußerung des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zur Erinnerungskultur in Deutschland.

Keine Kritik an Aussagen Höckes

Höcke hatte das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Schande" bezeichnet. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern vermied in den vergangenen Tagen jede Kritik an Höcke. Mehrere Landtagsabgeordnete wie der Schweriner Dirk Lerche oder der Rostocker Holger Arppe stellten sich demonstrativ hinter Höcke. Mindestens die Hälfte der 18 AfD-Parlamentarier wird dem völkisch-nationalistischen Flügel zugerechnet, der auch keine Berührungsängste mit Gruppierungen hat, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, beispielsweise der sogenannten identitären Bewegung.

Sympathien für die identitäre Bewegung

Holger Arppe gibt sich als Sympathisant dieser rechtsextremen Gruppe, die nach Ansicht von Verfassungsschützern gegen Ausländer und Flüchtlinge hetzt. Der Vize-Fraktionschef der AfD versucht jetzt offenbar, der Gruppierung Schützenhilfe zu leisten: Arppe hat eine parlamentarische Anfrage gestellt, in der er von Innenministerium und Verfassungsschutz verlangt, Einzelheiten zu den Erkenntnisse über die Gruppierung mitzuteilen.

"Tabübrüche wieder an der Tagesordnung"

Der SPD-Fraktionschef Thomas Krüger sagte in der Landtagsdebatte mit Blick auf die AfD: "Wir brauchen keinen völkischen Egoismus - weder von der NPD noch von irgendeiner anderen Partei." Tabubrüche, so Krüger, seien offenbar wieder an der Tagesordnung. Es gehe aber nicht um nationalistische Politik, sondern um eine Politik des Ausgleichs unter den Völkern. Das habe zu 70 Jahren Frieden in fast allen Teilen Europas geführt.

NPD wirklich aus dem Landtag verschwunden?

Der Innenexperte der Linken, Peter Ritter, meinte in der Landtagsdebatte, die Themen der verfassungsfeindlichen NPD würden im Landtag mittlerweile offenbar von der AfD vertreten. Er frage sich, ob die NPD wirklich aus dem Landtag verschwunden sei. Nach Ansicht des AfD-Abgeordneten Christoph Grimm ist der Rechtsextremismus unbedeutend, gefährlicher sei der linksextreme und islamistische Terror, so Grimm. Der Kampf gegen Rechts wird in seinen Augen nur mit Hilfe eines "medial-politischen Komplexes" gestützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.01.2017 | 19:30 Uhr