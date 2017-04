Stand: 21.04.2017 07:40 Uhr

Vertrag über Millionenhilfe wird unterschrieben

Eine Millionenhilfe des Landes für die Stadt Neubrandenburg soll am Freitagnachmittag vertraglich fixiert werden. Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) wollen den Kontrakt unterzeichnen, der der drittgrößten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern einen Zuschuss von 27 Millionen Euro über mehrere Jahre sichert.

Videos 01:49 min Haushaltssicherungskonzept verabschiedet 09.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin In den kommenden zehn Jahren will Neubrandenburg 91 Millionen Euro Schulden abbauen - dazu hat die Stadt ein weitreichendes Sparprogramm verabschiedet. Video (01:49 min)

Monatelanger Streit um Sparkonzept

Es wäre die größte Hilfe für eine Kommune in Mecklenburg-Vorpommern aus diesem Fonds bisher. Im Gegenzug will Neubrandenburg bis 2027 knapp 91 Millionen Euro an Schulden abbauen. Um das Sparkonzept hatten die Stadtvertreter monatelang gestritten. Ein Kernpunkt ist der Verkauf von kommunalen Wohnungen, der 6,7 Millionen Euro einbringen soll. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft will 1.000 ihrer insgesamt rund 12.000 Wohnungen veräußern.

Einsparungen in vielen Bereichen

Zudem soll es Einsparungen im Bereich Sport geben. Ziel sei es, von 2019 an jährlich rund 540.000 Euro zu sparen. Das wäre ein Fünftel der Summe, die aktuell für Vereine und Sportstätten zur Verfügung steht. Das Haushaltssicherungskonzept sieht zudem vor, die städtische Wohnungsgesellschaft stärker zur Kasse zu bitten, die Hundesteuer zu erhöhen und die Kunstsammlung eventuell dem Land zu übertragen. Neubrandenburg ist nach Schwerin die zweite Kommune in Mecklenburg-Vorpommern, die zum Schuldenabbau Geld aus dem Konsolidierungsfonds erhält.

