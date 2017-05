Stand: 09.05.2017 15:52 Uhr

Vermisster Stehpaddler tot aufgefunden

Rund drei Wochen nach dem Verschwinden eines Stehpaddlers auf dem Neuklostersee in Nordwestmecklenburg ist der 50-jährige Hamburger tot aufgefunden worden. Spaziergänger entdeckten die Leiche des Mannes bereits am Wochenende an der Badestelle Nakenstorf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei Sturm und Kälte hinausgepaddelt

Der Mann war am Ostersonnabend trotz Sturms und ohne wärmende Kleidung auf den drei Kilometer langen See hinausgepaddelt. Eine Frau sah, wie der Urlauber plötzlich ins Wasser fiel und verschwand. Helfer hatten bei Windböen bis Stärke neun nur noch das Paddel und das Brett bergen können.

Großangelegte Suchaktion

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserwacht hatten tagelang nach dem Vermissten gesucht. Die Suchaktion mit Booten, Suchhunden und einem Hubschrauber, bei der auch Sonartechnik sowie eine Wärmebildkamera eingesetzt wurden, war jedoch erfolglos geblieben.

