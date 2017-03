Stand: 25.03.2017 12:17 Uhr

Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Schweriner Stadtteil Lankow sind am Sonnabendmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden 13 Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, neun von ihnen sind bereits wieder entlassen worden.

Auch Kinder verletzt

Das Feuer war nach ersten Erkenntissen in einer Wohnung im Erdgeschoss aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Dort hielten sich sechs Personen auf - darunter auch drei Kinder. Diese zogen sich laut Polizei Rauchvergiftungen zu. Der Qualm zog auch in die darüber liegenden Wohnungen. Zwei weitere Wohnungen sind unbewohnbar. Die Schadenshöhe wird mit 200.000 Euro beziffert.

Dramatische Szenen

In dem Haus spielten sich laut Polizei dramatische Szenen ab. So soll eine Mutter mit ihren Kindern in der brennenden Wohnung zunächst eingeschlossen gewesen sein. Andere Anwohner hätten aus Angst ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Feuerwehrleute konnten zudem nicht erkennen, wo und wie das Feuer ausgebrochen sein könnte. Sie hatten mit dichtem, schwarzen Rauch zu kämpfen.

Feuerwehr brach Türen auf, um Mieter zu retten

Die Feuerwehrleute der Schweriner Berufsfeuerwehr und von drei freiwilligen Wehren holten die Mieter schließlich mit Atemschutzmasken aus ihren verqualmten Wohnungen. Dabei mussten sie teilweise Türen aufbrechen, um die Bewohner zu befreien. Man könne von Glück reden, dass nicht Schlimmeres passiert sei, sagten Rettungskräfte NDR 1 Radio MV.

Erste Mieter zurück in den Wohnungen

Die Verletzten wurden schnell ins Krankenhaus gebracht. Es waren sieben Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort. Die Erdgeschoss-Wohnung ist derzeit nicht betretbar. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass der Brandursachenermittler erst am Montag seine Arbeit aufnehmen kann. Die meisten anderen Mieter konnten aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Allerdings müssen noch Heizung und Strom angestellt sowie einige Türen repariert werden.

