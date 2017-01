Stand: 11.01.2017 16:16 Uhr

Verdächtige Pulverfunde in Justizgebäuden

Die Poststelle des Amtsgerichts in Ludwigslust ist am Mittwochvormittag geräumt worden. Grund ist ein verdächtiger Pulver-Inhalt, der in einem Brief gefunden wurde. Ein entsprechender Notruf sei am Mittwochvormittag bei Polizei und Feuerwehr eingegangen, hieß es. Einem Mitarbeiter der Poststelle war beim Öffnen eines Briefes weißes Pulver entgegen gerieselt.

Spezialtrupp der Feuerwehr vor Ort

Um was es sich bei diesem Pulver handelt, ist bislang noch unklar. Auch wer der Absender des Briefes ist, muss noch geklärt werden. Ein Spezialtrupp der Feuerwehr sicherte den verdächtigen Umschlag und entfernte das herausgerieselte Pulver aus der Poststelle. Die beiden Mitarbeiter der Poststelle in Ludwigslust seien augenscheinlich unversehrt, sagte ein Polizeisprecher.

Unfall mit Verletzten auf dem Weg zum Einsatzort

Allerdings wurden sieben Menschen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, weil sie mit dem Pulver in Berührung gekommen waren. Zudem ereignete sich im Zusammenhang mit dem Feuerwehreinsatz ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn, das auf dem Weg zum Amtsgericht war, sei auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen, hieß es. Zwei Feuerwehrleute im Einsatzfahrzeug und der Fahrer des anderen Wagens seien leicht verletzt worden.

Zusammenhang mit anderen Pulverfunden?

Ähnliche Fälle wurden heute aus Thüringen, Sachsen und Bayern gemeldet. In Coburg, Chemnitz und Gera wurde ebenfalls in Justizgebäuden weißes Pulver entdeckt. "Ein möglicher Zusammenhang wird geprüft, wir stehen in engem Kontakt mit den anderen Dienststellen", sagte ein Polizeisprecher in Coburg. Auch in diesen Fällen wurden die betroffenen Gebäude geräumt. Ein heute im Amtsgericht Eisleben in Sachsen-Anhalt entdecktes verdächtiges Pulver entpuppte sich als harmloser Puderzucker. Dort war der ABC-Zug der Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und 70 Leuten sowie einem mobilen Labor angerückt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.01.2017 | 14:00 Uhr