Stand: 07.03.2017 19:03 Uhr

Universität Greifswald will erneut abstimmen

Die Universität Greifswald will noch einmal über den Namenszusatz Ernst Moritz Arndt abstimmen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bildungsministeriums. Das hatte die Änderung des Namens am Dienstag aus formellen Gründen abgelehnt. Das Verfahren über eine Änderung der Grundordnung müsse rechtskonform ablaufen, so Ministerin Birgit Hesse (SPD). Dies sei nicht erfolgt.

Hesse: Der engere Senat hätte sich befassen müssen

"Wir haben nicht den Namen an sich geprüft, sondern das Verfahren zur Änderung der Grundordnung und ob das ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, und haben dort einen Fehler gefunden", sagte Hesse. Die Greifswalder Universität könne ihren Namen nicht allein auf Grundlage eines Beschlusses des Hochschulsenats ändern. Das heißt: Zuvor hätte sich der engere Senat der Uni damit befassen müssen. Beim Beschluss von Mitte Januar hatte nur der erweiterte Senat mit Zweidrittelmehrheit abgestimmt.

Weber: Entscheidungen seit 2011 so getroffen

Videos 05:17 min Universität Greifswald: Streit um Namensablegung 07.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Die Umbenennung der Universität Greifswald spaltet die Stadt. Die Senatentscheidung, den Names Ernst Moritz Arndt abzulegen, stößt auf einen großen Protest. Video (05:17 min)

Die Universität akzeptiere die Entscheidung des Ministeriums, sagte die Rektorin der Universität Johanna Weber zu NDR 1 Radio MV. Den Verfahrensfehler will die Hochschule nun mit einem neuen Beschluss korrigieren. Einen Termin für die erneute Abstimmung gibt es noch nicht. Wie Weber sagte, werden allerdings seit 2011 im Universitätssenat Entscheidungen über die Änderung der Grundordnung nach dem nun bemängelten Verfahren getroffen. Dieser Formfehler sei in den vergangenen Jahren weder den juristischen Kollegen im Senat, noch dem Ministerium aufgefallen, so Weber. Nun müssten sämtliche Entscheidungen der vergangenen Jahre überprüft werden.

Liskow: Chance für gemeinsames Vorgehen

Kritiker der Namens-Ablegung reagierten positiv auf die Entscheidung des Ministeriums. Es gebe nun die Chance für ein gemeinsames Vorgehen von Stadt und Universität, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Egbert Liskow. "Ich denke, die Universität ist jetzt gut beraten, innezuhalten und nicht sofort einen neuen Beschluss zu fällen", so Liskow. Der CDU-Abgeordnete und weitere Kritiker, darunter der Linken-Politiker Peter Multhauf, hatten bemängelt, dass die Uni den Beschluss ohne Einbeziehung der Greifswalder Bevölkerung gefasst hatte.

Proteste gegen Namensänderung

Seit dem Beschluss zur Namensänderung hatte es verschiedene Protestaktionen gegeben - darunter eine Menschenkette der Bürgerinitiative "Ernst Moritz Arndt bleibt", zu der vor gut drei Wochen rund 600 Bürger in der Greifswalder Innenstadt auf die Straße gegangen waren. Dem Ministerium lagen 16 Beschwerden gegen den Beschluss der Universität vor, darunter auch von vier tätigen und emeritierten Professoren.

Umstrittener Namenspatron

Historiker kritisierten, Arndt sei antisemitisch und nationalistisch gewesen. Aber er hatte Anfang des 19. Jahrhunderts auch gegen Napoleon und die Franzosen polemisiert und gilt als Verfechter der Deutschen Einheit. Die Nationalsozialisten sahen in ihm einen Vordenker. Zu DDR-Zeiten wurde hervorgehoben, dass Arndt mit seinen Schriften die Abschaffung der Leibeigenschaft 1806 in Pommern befördert hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.03.2017 | 19:00 Uhr