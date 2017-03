Stand: 14.03.2017 09:45 Uhr

Universität Greifswald vertagt Namensabstimmung

Nachdem die studentischen Senatoren der Universität Greifswald am Montag ihren erneuten Antrag auf Ablegung des Uni-Namenszusatzes "Ernst-Moritz-Arndt" überraschend zurückgezogen haben, hat die Greifswalder Bürgerschaft ihre für den Nachmittag geplante Sitzung kurzfristig abgesagt. Es seien noch nicht alle Details im Zusammenhang mit den Beanstandungen des Bildungsministeriums geklärt, sagte der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses, Fabian Schmidt. Nach Angaben eines Uni-Sprechers liegt kein weiterer Antrag zur Namensablegung vor.

Senatssitzung zu Formfehlern am Mittwoch

In einer Senatssitzung sollen nun am Mittwoch die vom Bildungsministerium vorgeworfenen Formfehler noch einmal besprochen werden. In der ursprünglich für den Dienstagnachmittag geplanten Dringlichkeitssitzung der Greifswalder Bürgerschaft sollte ursprünglich an die Uni appelliert werden, am Mittwoch keine Entscheidung zur Namensänderung zu treffen. Der Grund der Dringlichkeit sei nun nicht mehr gegeben, so die Bürgerschaftspräsidentin Birgit Socher.

Neue Proteste angekündigt

Die Mitglieder der Bürgerschaft fordern die Uni nun auf, noch einmal mit der Stadt und den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Obwohl der Senat am Mittwoch nicht über den Namen entscheidet, hat die die Bürgerinitiative "Ernst Moritz Arndt bleibt" vor der Sitzung eine Protestaktion vor dem Uni Hauptgebäude angekündigt.

Entscheidung wegen fehlerhaften Verfahrens gekippt

Das Bildungsministerium hatte in der vergangenen Woche den Beschluss des Uni-Senats zur Ablegung des Namens vom 18. Januar 2017 wegen Formfehlern gekippt. Dabei wurde nach Aussagen von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) nicht die Namensänderung an sich, sondern das Verfahren zur Änderung der Grundordnung geprüft. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass etwa seit 2011 sämtliche Entscheidungen über die Änderung der Grundordnung nach dem bemängelten Verfahren getroffen wurden. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen werde nun überprüft.

