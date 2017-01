Stand: 23.01.2017 07:36 Uhr

Uni Greifswald: CDU beantragt Sondersitzung

Die CDU-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft hat eine Sondersitzung beantragt. Einziger Tagesordnungspunkt soll die umstrittene Entscheidung der Universität sein, den Namen "Ernst Moritz Arndt" abzulegen.

Unterstützung aus anderen Fraktionen

Neben den Fraktionen der FDP und der Wählergemeinschaft "Kompetenz für Vorpommern" unterstützt offenbar auch die Linke den CDU-Antrag. Danach soll der Hochschulsenat seine getroffene Entscheidung überdenken und auch die Umsetzung nicht weiter betreiben. Vor allem der konservative Kreis der CDU in Vorpommern läuft Sturm.

Greifswalder gegen die Namensänderung?

Nach Meinung der CDU sind eine überwiegende Zahl der Bürger Greifswalds sowie viele Mitarbeiter der Universität dagegen, den Namen Arndts abzulegen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild sagte, die Entscheidung hätte nicht ohne Rücksicht auf die Greifswalder Bürger getroffen werden dürfen. Bildungsministerin Hesse hatte bereits nach dem Senatsvotum am vergangenen Mittwoch erklärt, dass der Beschluss als demokratische Entscheidung zu akzeptieren sei: Die Universität könne den Namen laut Hochschulgesetz in der eigenen Grundordnung festlegen. Der Senat der Universität hatte in der vergangenen Woche entschieden, den Namenszusatz aufgrund der antisemitischen Äußerungen Arndts abzulegen.

