Stand: 20.03.2017 07:45 Uhr

Unfall nach Verfolgungsjagd: Jugendliche verletzt

Mit einem schweren Unfall ist in der Nacht zum Montag eine Verfolgungsjagd zwischen Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) und Satow (Landkreis Rostock) zu Ende gegangen. Zwei junge Frauen wurden dabei verletzt - eine davon schwer. Polizisten der Autobahnpolizei Metelsdorf wollten ein Auto kontrollieren, das zuvor in den Gegenverkehr geraten war. Doch der Fahrer raste mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde davon - auf einer kurvigen, nur knapp drei Meter breiten Straße.

In Kurve Kontrolle verloren

Die Beamten konnten zwischenzeitlich dem Wagen nicht mehr folgen. Erst in Moltenow bei Neukloster sahen sie das Auto wieder, in einem Gebüsch. Offenbar hatte der Flüchtende in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Straße abgekommen.

Alkoholisierter Fahrer

Beinahe wäre er dabei in einen Baum und ein Buswartehäuschen gekracht. Sechs Menschen saßen im Wagen: eine 16-Jährige wurde schwer, eine 18-Jährige leicht verletzt. Eine Blutprobe ergab, dass der nur wenig ältere Fahrer Alkohol getrunken hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.03.2017 | 06:00 Uhr