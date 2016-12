Stand: 31.12.2016 09:10 Uhr

Unfall am Warnowtunnel - Frau schwer verletzt

Eine 28-Jährige ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in der Einfahrt des Rostocker Warnowtunnels schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau aus bislang unbekannten Gründen gegen einen Begrenzungspfeiler gefahren. Der Unfall ereignete sich zur Feierabendzeit gegen 18:30 Uhr.

Kontrolle über Wagen verloren

Die Frau wollte aus Richtung Berlin kommend in Krummendorf in den Warnowtunnel einfahren. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihren Kleinwagen und rammte einen Begrenzungspoller. Am Auto entstand Totalschaden, die junge Frau erlitt laut der Polizei ein Schädelhirntrauma. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eilten Augenzeugen der Verletzten zur Hilfe.

Fahrspuren zeitweise gesperrt

Eine erste Alkoholkontrolle vor Ort hat zunächst keine Anhaltspunkte für eine Trunkenheitsfahrt geliefert. Die Untersuchungen dauern aber noch an. Wegen des Unfalls und der Aufräumarbeiten wurden drei Fahrspuren des Tunnels zeitweise gesperrt. Sie sind inzwischen aber wieder befahrbar.

