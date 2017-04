Stand: 04.04.2017 21:07 Uhr

Trotz leerer Kassen: Schwerin will Buga 2025

Trotz finanzieller Auflagen will die Stadt Schwerin an der Ausrichtung der Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2025 festhalten. Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) will das Land erneut um Unterstützung bitten, sagte er am Dienstagabend im Schweriner Hauptausschuss. "Wir möchten erreichen, dass uns das Land bei der Buga-Finanzierung mehr Spielraum gibt", sagte Badenschier. Nur dann werde es ein Bürgerentscheid über die Buga 2025 im September geben. Dem stimmten die Vertreter aller Fraktionen zu. Der Oberbürgermeister kündigte einen entsprechenden Brief an Innenminister Lorenz Caffier (CDU) an.

Gespräch mit dem Ministerpräsidenten anvisiert

Die Landesregierung habe der Stadt im vergangenen Jahr vor der Landtagswahl noch ein positives Signal für eine erneute Buga-Bewerbung gegeben, sagte Silvio Horn von der Fraktion Die Unabhängigen Bürger. Das Land müsse jetzt konkret Stellung beziehen, forderte CDU-Stadtvertreter Sebastian Ehlers. Die Stadtvertreter und Badenschier wollen zudem mit Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) über das Vorhaben sprechen.

Videos 02:16 min BUGA 2025: Zu teuer für Schwerin? 09.12.2016 19:30 Uhr Nordmagazin Die Landesregierung sieht eine Neuauflage der BUGA in Schwerin im Jahr 2025 äußerst kritisch. Grund ist die hohe Verschuldung der Landeshauptstadt. Video (02:16 min)

Vereinbarung mit dem Land als Knackpunkt

Knackpunkt ist, dass die Landesregierung von der Stadt Schwerin verlangt, den nötigen Eigenanteil über Einsparungen bei freiwilligen Leistung zu finanzieren. Ebenso dürfen auch steigende Steuereinnahmen oder zusätzliche Gewinne städtischer Gesellschaften nicht für die Finanzierung eingesetzt werden. So steht es in der Konsolidierungsvereinbarung mit der Landeshauptstadt. Oberbürgermeister Badenschier stellte klar: "Wir können die Mittel für Sportvereine und Musikschulen nicht über zehn Jahre kürzen, um ab 2018 jährlich bis zu zwei Millionen Euro für eine zweite Buga anzusparen." Das würde kein Bürger verstehen.

Städtebaulicher Schub durch Buga 2009

2009 hatte Schwerin schon einmal eine Bundesgartenschau ausgerichtet. Die Kosten von rund 47 Millionen Euro waren zu großen Teilen vom Land getragen worden. Die Bundesgartenschau hatte der Landeshauptstadt einen massiven städtebaulichen Schub und bundesweit große Aufmerksamkeit beschert. Schwerin bekam den Zuschlag für die Buga 2025 im Dezember 2016. Die Bewerbung war auf Beschluss der Stadtvertretung erfolgt. Am 24. September soll ein Bürgerentscheid darüber befinden, ob Schwerin die Bewerbung aufrecht erhalten soll.

