Transfergesellschaft für Ex-Alstom-Mitarbeiter

Ende März zieht sich einer der größten Arbeitgeber aus der Region Ludwigslust zurück. Die Firma General Electric, ehemals Alstom, stellt die Produktion von Hochspannungsgeräten wie Transformatoren ein. Mehr als 200 Arbeitsplätze sind betroffen. Bekannt ist das Aus schon seit knapp zwei Jahren.

Unternehmenssprecher: Kosten in Ludwigslust zu hoch

Die Fabrik in Ludwigslust sei wenig wirtschaftlich, so ein Unternehmenssprecher zu NDR 1 Radio MV, die Produktion der Hochspannungsmessgeräte in Ludwigslust soll deshalb nach mehr als 20 Jahren ins Kasseler Werk des Konzerns verlagert werden. Die Aufträge für Ludwigslust sind demnach in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Kosten, um die Fabrik am Laufen zu halten, seien zu hoch.

10 Mitarbeiter wechseln nach Kassel

Das aber lässt der Betriebsratsvorsitzende Frank Neumann nicht gelten. Er sagt, das Argument, dass die Lohnkosten zu hoch sind, stimmt nicht, weil die Mitarbeiter in Ludwigslust sowieso unter Tarif bezahlt wurden. Knapp 90 Ludwigslustern wurde übrigens ein Wechsel nach Kassel angeboten, davon haben 10 das Angebot angenommen - sie erhalten künftig in Kassel 20 Prozent mehr Geld als bisher.

Aktuell ist der Konzern General Electric dabei, in Deutschland Arbeitsplätze abzubauen. Rund 1.600 weitere sollen an anderen Standorten bundesweit gestrichen werden, so Neumann, der auch im Gesamtbetriebsrat von General Electric sitzt.

Transfergesellschaft als Überbrückung

Für die meisten der ehemals mehr als 200 Mitarbeiter in Ludwigslust wird nun für ein Jahr eine Transfergesellschaft eingerichtet. Dort bekommen sie 80 Prozent ihres bisherigen Nettolohns. Die Gesellschaft nimmt Anfang April in Ludwigslust die Arbeit auf. Insgesamt werden es etwa 110 Frauen und Männer sein, die dort Unterstützung bei der Suche nach neuer Arbeit erhalten sollen. Sie alle sind älter als 46 Jahre, so wurde es mit dem Konzern im Sozialplan ausgehandelt. Alle jüngeren Beschäftigen müssen sich bis Ende März eigenständig neue Arbeit suchen, um nicht arbeitslos zu werden.

Zukunftspläne in der Region

Rund 70 ehemalige Alstom/General Electric-Beschäftige hätten bereits neue Arbeit anderweitig gefunden, so Betriebsrat Neumann. Es bleibe abzuwarten, ob am Ende auch alle anderen Betroffenen neue Arbeit finden. Die Stadt Ludwigslust hofft, dass die Fachkräfte in der Nähe bleiben können. Außerdem wird schon nach einem neuen Investor gesucht, der das Fabrikgelände möglicherweise übernimmt.

